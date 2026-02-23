Swastika-Soumyadeep: জলসা অ্যাওয়ার্ডে যাননি! সোনার সংসারে নতুন নায়ক সৌম্যদীপের পাশে স্বস্তিকা

Swastika-Soumyadeep: জলসা অ্যাওয়ার্ডে যাননি! সোনার সংসারে নতুন নায়ক সৌম্যদীপের পাশে স্বস্তিকা
টেলিপাড়ায় এবার নতুন সমীকরণ! জল্পনা সত্যি করে প্রথমবার একফ্রেমে ধরা দিলেন স্বস্তিকা ঘোষ এবং সৌম্যদীপ মুখোপাধ্য়ায়। জি বাংলার আসন্ন মেগা সিরিয়াল ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’-তে এই নতুন জুটিকে দেখতে পাবেন দর্শকরা।
‘অনুরাগের ছোঁয়া’-র দীপা হিসেবে দর্শকদের মনে পাকাপাকি জায়গা করে নেওয়ার পর, এবার সম্পূর্ণ নতুন অবতারে ধরা দিতে চলেছেন স্বস্তিকা ঘোষ। কিন্তু আচমকাই নায়িকার উপর অভিমানী ভক্তরা! কেন এই অভিমান? শনিবার স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে দেখা মেলেনি স্বস্তিকার। প্রায় চার বছর ধরে যে চরিত্র যাপন করেছেন স্বস্তিকা, তার উদযাপনের সাক্ষী থাকেননি তিনি।
চলতিবার অনুরাগের ছোঁয়াকে হল অফ ফেম সম্মান দিয়েছে জলসা। সেই পুরস্কার গ্রহণ করতে হাজির ছিলেন দিব্যজ্যোতি-রূপাঞ্জনা-প্রারব্ধিরা। কিন্তু আসেননি স্বস্তিকা। ২৪ ঘণ্টার ব্যাবধানে জি বাংলা সোনার সংসারে দেখা মিলল স্বস্তিকার। জি বাংলায় স্বস্তিকার নায়ক হিসেবে থাকছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়, মানে জগদ্ধাত্রীর স্বয়ম্ভূ। জি বাংলার আসন্ন ধারাবাহিক ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’র মাধ্যমেই এই নতুন জুটির পথচলা শুরু হতে যাচ্ছে।
একফ্রেমে প্রথমবার:
সম্প্রতি জি বাংলার এক অনুষ্ঠানে দুজনকে প্রথমবার একসঙ্গে ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে। দুজনের সাবলীল হাসি বলে দিচ্ছে, পর্দায় তাঁদের রসায়ন বেশ জমজমাট হবে। এদিন স্বস্তিকার পরনে ছিল লাল রঙের নজরকাড়া ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক। পাশে সৌম্যদীপ-কেও বেশ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছিল অল ব্ল্যাক লুকে।
চ্যানেল বদল
স্টার জলসার ঘরের মেয়ে হয়েও কেন স্বস্তিকা কেন দুম করে চ্যানেল বদল করল, তা নিয়ে হতাশ অনেকেই। পুরোনো সম্পর্কের পাঠ চুকিয়ে নতুন শুরু করছেন স্বস্তিকা তা স্পষ্ট। এদিন ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’ ধারাবাহিকের প্রোমোশনের খাতিরেই তিনি জি বাংলার মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন।
ধারাবাহিকের মূল প্রেক্ষাপট আবর্তিত হয়েছে এক সাহসী এবং স্বাবলম্বী নারী ‘অন্নপূর্ণা’-কে ঘিরে। সমাজে পুত্রসন্তান না হওয়ার গ্লানি এবং স্বামীর ত্যাগের শিকার হয়েও অন্নপূর্ণা হার মানেননি। নিজের অদম্য ইচ্ছা ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে তিনি একাই বড় করে তুলেছেন তাঁর তিন কন্যাকে। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রবীণ অভিনেত্রী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাতের হোটেল চালান অন্নপূর্ণা।
‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকের সাড়ে তিন বছরের সফল যাত্রার পর এবার সৌম্য়দীপকে দেখা যাবে এক মাতৃভক্ত ছেলের ভূমিকায়। অন্নপূর্ণার তিন মেয়ের মধ্যে দুই মেয়ের চরিত্রের থাকছেন স্বস্তিকা, ইপ্সিতা মুখোপাধ্যায়। তৃতীয় কন্যে কে হবেন তা খোলসা হয়নি।
ভক্তদের উত্তেজনা:
সৌম্যদীপ এবং স্বস্তিকা—এই নতুন জুটিকে দেখার জন্য দর্শকরা মুখিয়ে আছেন। ‘অনুরাগের ছোঁয়া’র ভক্তরা দীপার চরিত্রে তাঁকে মিস করলেও, নতুন চরিত্রে স্বস্তিকাকে দেখার জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।