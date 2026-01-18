Edit Profile
    ভরা শীতে সরস্বতী পুজোয় ফাটবে কালিপটকা! সিরিজের ট্রেলার দেখে মুগ্ধ দর্শক

    আগামী ২৩ তারিখ সরস্বতী পুজায় কালিপটকা ফাটাতে আসছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। স্বস্তিকার সঙ্গে থাকবেন হিমিকা বোস, শ্রেয়া ভট্টাচার্য এবং শ্রুতি দাস। একদম অন্যরকম লুকে এবার সকলকে চমকে দিতে আসছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। 

    Published on: Jan 18, 2026 6:58 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ভরা শীতে সরস্বতী পুজোয় ফাটবে কালিপটকা!
    ভরা শীতে সরস্বতী পুজোয় ফাটবে কালিপটকা!

    ট্রেলার প্রসঙ্গে

    অ্যাকশন এবং ভায়োলেন্সে ভরা এই সিরিজের ট্রেলার শুরু হতেই ক্যাপশনে বড় বড় করে লেখা, জ্বলবে বারুদ, লাগবে আগুন, হবে ধামাকা, আসছে কালিপটকা। এই শব্দগুলির মধ্যে থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে চলেছে সিরিজের গল্প। তারপরেই শুনতে পাওয়া যায়, আমাদের কিছু নেই, টাকা পয়সা, বাড়িঘর ভালোবাসা কিছুই নেই।

    আরও পড়ুন: নয়া পালক জুড়ল দেবের মুকুটে, অভিনেতার নামে চালু হল ডাক টিকিট

    সিরিজে মোট চারজন নারীর গল্প বলা হবে যারা একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। জীবনের একটা সময় প্রত্যেকের থেকে আঘাত পেতে পেতে তারাও ঘুরে দাঁড়ায় প্রতিশোধের আগুনে। আপনি যদি রণবীর কাপুর বা রণবীর সিংকে আলফা মেলের চরিত্রে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তাহলে প্রস্তুত থাকুন এই সিরিজে চারজন নারীকে আলফা মহিলার চরিত্রে দেখার জন্য।

    মুখে বিড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে গালিগালাজ, প্রান্তিক মানুষের প্রতিটি দিক তুলে ধরবেন এই চারজন নারী। তবে স্বস্তিকা যে আলাদা করে নজর কেড়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও বাকি তিনজনও অসাধারণ। কিন্তু বলতেই হয় খলচরিত্রে অনির্বাণ একটা আলাদাই মাইলস্টোন তৈরি করবেন।

    আরও পড়ুন: গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে অহনা, নতুন গাড়ির অবস্থা বেহাল, কেমন আছেন অভিনেত্রী?

    অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন বিমল গিরি, সৌমেন বোস, কৃষ্ণেন্দু দেওয়ানজিকে। আপাতত এই সিরিজটি দেখার জন্য ২৩ জানুয়ারির দিকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকরা।

    অনির্বাণের সঙ্গে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন স্বস্তিকা এবং তার পরেই বিবি পায়রা ছবিতে একসঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন তাঁরা। যদিও সেই সিনেমাটি এখনো মুক্তির আলো দেখেনি তার আগেই জি ফাইভ ওটি টি প্লাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে স্বস্তিকা এবং অনির্বাণ অভিনীত কালীপটকা।

