Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ওটিটি-তে ফিরছেন স্বস্তিকা, অর্জুন দত্তের ছবিতে থাকবেন ‘ক্রাশ’ অনির্বাণও

    শুধু বড় পর্দা নয়, ডিজিটাল মাধ্যমেও এই সময় সব থেকে জনপ্রিয় একজন অভিনেতা হলেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। একেন বাবুর হাত ধরে যে ফ্যান বেস তিনি তৈরি করেছেন, সেই জনপ্রিয়তা দিন দিন আরও বেড়েছে যখন অনির্বাণকে মানুষ নতুন নতুন চরিত্রে দেখতে পেয়েছে পর্দায়।

    Published on: Dec 20, 2025 11:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শুধু বড় পর্দা নয়, ডিজিটাল মাধ্যমেও এই সময় সব থেকে জনপ্রিয় একজন অভিনেতা হলেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। একেন বাবুর হাত ধরে যে ফ্যান বেস তিনি তৈরি করেছেন, সেই জনপ্রিয়তা দিন দিন আরও বেড়েছে যখন অনির্বাণকে মানুষ নতুন নতুন চরিত্রে দেখতে পেয়েছে পর্দায়।

    ওটিটি-তে ফিরছেন স্বস্তিকা
    ওটিটি-তে ফিরছেন স্বস্তিকা

    চলতি বছরেই অভিরূপ ঘোষের ‘মৃগয়া’ ছবিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন অনির্বাণ। তথাকথিত হ্যান্ডসাম অভিনেতা না হলেও একটি বড় অংশের মহিলা ভক্তের কাছে অনির্বাণ কিন্তু ভীষণ পছন্দের একজন অভিনেতা।

    আরও পড়ুন: 'ছেলে যখন ঘুম থেকে উঠে...', বাবা-মা বা ঈশ্বরকে নয় শুভশ্রী ভয় পান শুধু ইউভানকে!

    তবে শুধু সাধারণ মানুষ নন, টলিউডের হট এন্ড সেক্সি অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়েরও কিন্তু ক্রাশ ইনি। অনির্বাণকে নিয়ে একাধিকবার নিজের ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন স্বস্তিকা। একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। স্বস্তিকার সেই ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়েই অর্জুন দত্ত ‘বিবি পায়রা’ ছবিতে অনির্বাণ এবং স্বস্তিকাকে একসঙ্গে কাস্ট করেছিলেন।

    অর্জুন দত্তের ‘বিবি পায়রা’ ছবির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সেটি এখনও মুক্তির অপেক্ষায়। কিন্তু এর মধ্যেই জানা গেল এবার ডিজিটাল পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন স্বস্তিকা-অনির্বাণ। অভিরূপ ঘোষের আগামী সিরিজে দেখতে পাওয়া যাবে এই তারকা জুটিকে।

    আরও পড়ুন: দুষ্কৃতীদের নিগ্রহের শিকার মিঠি, মেয়েকে নিয়ে কোন অজানা আশঙ্কায় কমলিনী?

    এই সিরিজটি মূলত হতে চলেছে একটি নারী কেন্দ্রিক সিনেমা। ছবিতে স্বস্তিকা ছাড়াও অভিনয় করবেন শ্রুতি দাস, হিমিকা বসু এবং শ্রেয়া ভট্টাচার্য। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন অনির্বাণ এবং বিমল গিরি। তবে অনির্বাণ এবং স্বস্তিকা একে অপরের বিপরীতে অভিনয় করবেন কিনা সেটা এখনও জানা যায়নি।

    তবে জানা গিয়েছে, সিরিজের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সিরিজের মাধ্যমে টানটান উত্তেজনায় ভরপুর একেবারে অন্যরকম একটি গল্প বলবেন পরিচালক। তবে সিরিজটি আগামী বছর মুক্তি পেলেও কবে মুক্তি পাবে সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে জানা গিয়েছে এই সিরিজটি প্লাটফর্মে সম্প্রচারিত হবে জি ৫- এ।

    News/Entertainment/ওটিটি-তে ফিরছেন স্বস্তিকা, অর্জুন দত্তের ছবিতে থাকবেন ‘ক্রাশ’ অনির্বাণও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes