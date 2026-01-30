Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভালোবাসা ছাড়া থাকতেই পারব না... ', কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন স্বস্তিকা?

    খুব সম্প্রতি জি ৫ - এ মুক্তি পেয়েছে কালিপটকা। এই সিরিজে একদম অন্যরকমভাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। সব সময় অন্যরকম চরিত্রেই অভিনয় করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি অনেকের থেকে একদম আলাদা।

    Updated on: Jan 30, 2026 12:46 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    খুব সম্প্রতি জি ৫ - এ মুক্তি পেয়েছে ‘কালিপটকা’। এই সিরিজে একদম অন্যরকমভাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। সব সময় অন্যরকম চরিত্রেই অভিনয় করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি অনেকের থেকে একদম আলাদা।

    কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন স্বস্তিকা?
    কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন স্বস্তিকা?

    একদিকে যেমন স্বস্তিকার সমসাময়িক অভিনেত্রীরা নিজেকে সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত সেখানে অন্যদিকে স্বস্তিকা খুব সহজেই সকলের কাছে নিজের বয়সকে নিয়ে চর্চা করতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও তিনি সবসময় অকপটভাবে কথা বলতে পছন্দ করেন।

    আরও পড়ুন: 'বড়রা যাই বলুক আমায় থাকতে হবে পরিষ্কার...', তৃণাকে নিয়েই কী বিশেষ পোস্ট অভিনবের

    স্বস্তিকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক মানেই হল একাধিক প্রেম। একসময় একাধিক তারকার সঙ্গে জড়িয়েছে অভিনেত্রীর নাম। এই মুহূর্তে স্বস্তিকা কি সিঙ্গল, নাকি প্রেমের মরশুমে আবার তিনি নতুন ভালোবাসায় জড়িয়েছেন? সম্প্রতি দ্যা ওয়ালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের প্রেম জীবন নিয়ে অকপট হলেন অভিনেত্রী।

    স্বস্তিকা বলেন, ‘এখন শীতের মরশুম,প্রেমের মরশুম, আমি কেন প্রেমবিহীন জীবন কাটাব? তবে এখন আমি খুব চালাক হয়ে গিয়েছি, কেউ ধরতে পারবে না আমি কার সঙ্গে প্রেম করছি। আর প্রেম যে একজনের সঙ্গে করতে হবে তা তো নয়, দু তিনজনের সঙ্গে প্রেম করাই যায়।’

    দু তিনজনের সঙ্গে প্রেম করছেন স্বস্তিকা, তাহলে কি তাদের নামও বলে দিলেন তিনি? না, এক্ষেত্রেও বড্ড সাবধানী অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ‘আমি এখন একসঙ্গে তিন চারজনের সঙ্গে বের হই তাই কেউ বুঝতে পারে না আমি কার সঙ্গে প্রেম করছি। আর যেহেতু আমি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ তাই আমি যখন ফাঁকা হই তখন আমার সঙ্গে যার সময় মিলে তার সঙ্গেই আমি বেরিয়ে পড়ি।’

    আরও পড়ুন: বিচ্ছেদ বিতর্কে বুড়ো আঙুল! ইন্ডাস্ট্রিতে ২০ বছর, রুক্মিণীকে নিয়েই কেক কাটলেন দেব

    সবশেষে অভিনেত্রী বলেন, ‘প্রেম মানেই যে তার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে হবে তা তো নয়। একটা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রেম করাই যায়। এতে মন ভাল থাকে। তবে আমি কার সঙ্গে প্রেম করছি সেটা কেউ জানতে পারবে না।’

    তবে প্রেমিকদের নাম না বললেও স্বস্তিকার নতুন ক্রাশ যে অনির্বাণ চক্রবর্তী তা কিন্তু বারবার স্বীকার করেছেন অভিনেত্রী। গত বছরেই অনির্বাণের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন স্বস্তিকা তারপরেই পরপর দুটি প্রোজেক্টে অনির্বাণের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন অভিনেত্রী।

    News/Entertainment/ভালোবাসা ছাড়া থাকতেই পারব না... ', কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন স্বস্তিকা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes