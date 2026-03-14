এবার ছোটপর্দায় স্বস্তিকা! রিয়্যালিটি শোতে দেখা মিলবে নায়িকার! জানেন কোন চ্যানেল?

এবার ছোটপর্দায় স্বস্তিকা! রিয়্যালিটি শোতে দেখা মিলবে নায়িকার! জানেন কোন চ্যানেল?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে বড় পর্দায় দর্শকদের নানা ছবি উপহার দিয়ে এসেছেন তিনি। তাছাড়া তিনি সিরিজেও ধরা দিয়েছেন। আর এবার তিনি আসছেন ছোট পর্দায়। তাও আবার রিয়্যালিটি শোতে। জানেন কোন রিয়্যালিটি শোয়ে দেখা যাবে তাঁকে?
রচনা বন্দোপাধ্যায় বহু বছর ধরে সঞ্চালনা করে আসছেন। হালে সুদীপ্তা চক্রবর্তীও দক্ষ হাতে সঞ্চালনা সামলাচ্ছেন। মাঝে দেবশ্রী রায়ও সঞ্চালনা করেন। তাছাড়া যিশু সেনগুপ্ত, আবির চট্টোপাধ্যায়ও রয়েছেন। এবার কি তবে স্বস্তিকাও এই তালিকায় নাম লেখালেন?
নানা তেমনটা নয়। তবে নায়িকাকে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা যাবে। খুব তাড়াতাড়ি সান বাংলার জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’-এ তাঁকে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই এসেছে প্রোমো। সেখানে দেখা গিয়েছে সুদীপ্তার মঞ্চে হাজির তিনি। সিল্কের শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ, রূপালি গয়নায় সেজে উঠেছিলেন তিনি। মাথায় মাঝামাঝি সিঁথি করে খোঁপা বেঁধে ছিলেন তিনি। তাতে আবার কাঠগোলাপ ফুলও লাগিয়েছিলেন। কপালে ছোট্ট টিপে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছিল তাঁকে। প্রোমোয় তাঁকে নাচতেও দেখা যায়। তারপর সেখানে দেখা যায় সুদীপ্তা বলছেন যে, এত ‘সুন্দরী মেয়ের নাম ভেবলি?’ ১৫ তারিখের এপিসোডে দেখা মিলবে নায়িকার।
প্রসঙ্গত, তিনি খুবই স্পষ্ট বক্তা নায়িকা। নানা সময় নিজের বক্তব্যের জন্য চর্চায় থাকেন নায়িকা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও পিছ পা হন না। পাশাপাশি নিজেকে ভালোবেসে কীভাবে ভালো থাকা যায় সেই পাঠও দিয়ে থাকেন মাঝে মধ্যেই।
কিছুদিন আগেই এক মন্তব্যের জেরে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন নায়িকা। ‘একাধিক প্রেম’ করা নিয়ে তাঁর একটি মন্তব্য সমাজমাধ্যমে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। নেটিজেনদের একাংশ যখন নীতি পুলিশ সেজে তাঁকে আক্রমণ করতে ব্যস্ত, তখনই ফেসবুকের দেওয়ালে পাল্টা তোপ দাগেন অভিনেত্রী। সাফ জানান, যা বলেছেন বেশ করেছেন, আর কারও পরোয়া করে তিনি নিজের উত্তর বদলাবেন না।
নিজের মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে স্বস্তিকা লিখেছিলেন, ‘হ্যাঁ বলেছি, বেশ করেছি। প্রেম নিয়ে যতবার মিডিয়া জিজ্ঞেস করবে, আমি এরকম বা আরও হরেক রকম উত্তর দেব।’ তিনি বিরক্তির সুরে জানান, মানুষ কেন একটা ‘খিল্লি’ বা রসিকতাকে স্রেফ রসিকতা হিসেবে নিতে পারে না? সংবাদমাধ্যমের প্রতি তাঁর কটাক্ষ, ‘এমনভাবে আমার উক্তিগুলোকে তুলে ধরছেন যেন আমি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন!’
