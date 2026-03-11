দেখতে দেখতে ৬ বছর পার, বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে মন খারাপ স্বস্তিকার
বাবা মায়ের আশ্রয়টাই একজন সন্তানের কাছে এমন একটা আশ্রয়, যেটা চলে গেলে জীবনে আর কিছু থাকে না। অর্থ বা বৈভব যাই থাকুক না কেন, অভিভাবকহীন জীবন ভীষণ কঠিন। এই সত্যিটা প্রতিমুহূর্তে টের পান অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। বাবার মৃত্যুর ৬ বছর পরেও তিনি একইভাবে অনুভব করেন বাবার উপস্থিতি।
বাবার মৃত্যুদিনে বাবার সঙ্গে তোলা একটি পুরনো ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘কত কিছু ঘটতে থাকে প্রতিনিয়ত, কতই রঙ্গ দেখাচ্ছে দুনিয়া, তুমি থাকলে রোজ রাতে এই নিয়ে আমাদের মিটিং চলত, তুমি হাসি দিয়ে শুরু করে তারপর গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাতে। তোমার এই অট্টহাসি রোজ মনে পড়ে যায় বাবা।’
স্বস্তিকা লেখেন, ‘প্রাণ খোলা হাসির যদি প্রতিযোগিতা হতো তাহলে তুমি আর মা প্রত্যেকবার প্রথম প্রাইজ পেতে। অমন করে আজকাল কেউ আর হাসে না। বেশি জোরে হাসলে লোকে কি বলবে এই নিয়ে বড্ড চিন্তা। কোনও কিছু নতুন শুরু করলে মনে হয় ইস তুমি যদি জানতে পারতে, কোন নতুন কাজ বেরোলে মনে হয় ইস তুমি যদি দেখতে পারতে। এই ইসের পাহাড় একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও ছাড়িয়ে যাবে।’
অভিনেত্রী লেখেন, ‘এই দিনটা এলেই মনটা কেমন যেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। এখনো ছিলে, এখনো বাইরের খাটটায় তোমায় দেখতে পাচ্ছিলাম, এখনো তোমার গায়ে হাত দিলে তুমি জানান দিচ্ছিলে আছো। এই আছোটাই আশ্রয়, সে থাকা যেমনি হোক তবু তো থাকা। বটের ছায়ার মত আরামের, ভরসার আর শান্তির। ভালো থেকো বাবা, যত্নে থেকো।’
বাবার স্মৃতিচারণ করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘তোমার বড় গ্লাসটা এখন আমার গ্লাস। দাদার গ্লাস থেকে নাম পাল্টে ওটা বরদির গ্লাস হয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে হুশ করে ছটা বছর কেটে গেল, এইভাবে বাকিটাও চলে যাবে আবার আমাদের দেখা হবে মেঘের দেশে। তোমাকে খুব ভালোবাসি বাবা। রোজ বাড়ি ফিরে একবার করে তোমায় সে কথা বলা উচিত ছিল, বলিনি। দেখা হলে জাপটে জড়িয়ে ধরে বলব না হয়।’
এই মুহূর্তে পাহাড়ে শুটিংয়ে ব্যস্ত স্বস্তিকা। বারান্দা দিয়ে মেঘ দেখতে দেখতে মনে পড়ে যাচ্ছে বাবার কথা। ১১ মার্চ বাবার মৃত্যুদিনেপাহাড়ের কোলেও থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেন স্বস্তিকার মন খারাপের সঙ্গ দিচ্ছে তারাও।