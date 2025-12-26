অ্যাপ ক্যাবে হারানোর ব্যাগ স্বস্তিকাকে ফেরত দিল সান্টা! ‘ভাগ্যিস মাটির কাছেই থাকি…’, তাঁকে নিয়ে যা লিখলেন নায়িকা

অ্যাপ ক্যাবে হারানোর ব্যাগ স্বস্তিকাকে ফেরত দিল সান্টা! ‘ভাগ্যিস মাটির কাছেই থাকি…’, তাঁকে নিয়ে যা লিখলেন নায়িকা
বর্তমানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য অনেকেই অ্যাপ ক্যাব ব্যবহার করেন। ব্যতিক্রম নন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। আর সেই গাড়িতেই ভুলে নায়িকা ফেলে এসেছিলেন ব্যাগ। তবে তাতে ছিল অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস। তারপর কী হল জানেন? এক সান্টা এসে সেই ব্যাগ দিয়ে গেল। জানেন তিনি কে?
তিনি হলেন সৈকত। সেই অ্যাপ ক্যাবের চালক। তিনি নিজের চেষ্টায় নায়িকাকে ফেরালেন ব্যাগ। তাই একরাশ কৃতজ্ঞতা নিয়ে নায়িকা লিখেছেন সেই ঘটনা। জানিয়েছেন খারাপটা হলে যেমন তুলে ধরা হয়, ভালোটাও তুলে ধরা উচিত।
সেই অ্যাপ ক্যাবের চালকের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে নায়িকা লেখেন, ‘সেদিন সকাল থেকে অনেকগুলো কাজ ছিল। প্রথমে মিটিং তারপর একটা বন্ধু পিক আপ করলে তাঁর বাড়ি যাওয়া কিছু জিনিসপত্র তুলতে, তারপর দময়ন্তী সেনের ওখানে গিয়ে সাবিত্রী আর দময়ন্তী কে তুলে একটা পেট কার্নিভালে যাওয়া ইত্যাদি। প্রথম স্টপেজ হিন্দুস্তান পার্ক, তারপর বন্ধু তুলেই নেবে ভেবে ঠিক করলাম উবের করে নিই। সাবিত্রীর জন্য অনেক ট্রিটস জমে গিয়ে ছিল বাড়িতে, মাসি ওগুলো সব প্যাক করে দিল আর সঙ্গে দময়ন্তীর জন্যও কিছু জিনিস।’
নায়িকা আরও লেখেন, ‘আমি ড্যাং ড্যাং করে মোজা জুতো পরে হাতে পার্স আর পেপারব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে উবেরে উঠলাম। পিন দেওয়ার আগেই দেখি চালকের মুখে এক গাল হাসি। প্রথমেই যেটা মাথায় এলো - ব্যাস চিনতে পেরেছে, এবার গল্প করতে করতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব। ঠিক সেটাই হল। ওর নাম সৈকত দাস। ও ক্রান্তি বইটা বন্ধুদের সঙ্গে হলে দেখেছে, তারপর এই কাজ সেই কাজ নিয়ে ওর অভিব্যক্তি দারুণ ছিল। গাড়ি থেকে নামার সময় এক গাদা ফোন ঢুকলো, আমি স্ক্যান করে পেমেন্ট দিয়ে, ভালো থাকবেন সৈকত, নতুন বছর শুভ হোক বলে টাটা করে নেমে গেলাম। মিটিং শেষ করে, বন্ধুর গাড়ি করে যখন বেহালা পৌঁছব পৌঁছব করছি, প্রায় দু’ঘণ্টা পর, হটাৎ খেয়াল পড়ল আমার অন্য ব্যাগটা কই?'
নায়িকার কথায়, ‘সঙ্গে সঙ্গে প্যানিক। উবারে ফেলে এলাম না ক্যাফেতে? নাকি বাড়ি থেকে নিয়েই বেরোইনি?! মাসিকে ফোন করে জানলাম যে ব্যাগ নিয়েই বেরিয়েছি আর ক্যাফেতে তো ব্যাগ নিয়ে নামিনি। তার মানে উবার। ওদের হেল্পলাইনে ফোন করলাম বেশ কয়েকবার। হেল্পলাইনের দ্বারা ড্রাইভারের কাছে কল গেল অনেকবার। কোনও উত্তর নেই। ব্যাগে সাবিত্রী আর দাময়ন্তীর বাকি ছানা পোনাদের জন্য অনেক ট্রিটস ছিল, আর খুবই স্পেশাল কিছু মিষ্টি, আরও টুকিটাকি এটা–ওটা গিফট আইটেম। আমি মুখ ব্যজার করে সাবিত্রীকে নিয়ে পেট কার্নিভালের পথে বেরোতেই দেখি একটা অচেনা নম্বর থেকে কল, সৈকত। জানায়, অনেকবার একটা নম্বর থেকে কল গিয়েছে বলে ও বুঝেছে যে হয়তো আমি করেছি। ও চেষ্টা করছিল অ্যাপ দিয়ে যদি আমার অবধি পৌঁছানো যায়, কারণ ও ব্যাগটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে।’
কিন্তু তারপর কী হল? লিখলেন স্বস্তিকা, ‘সৈকত তখন খিদিরপুরে, আমরা পিকনিক গার্ডেনে। তারপর ঠিক হল যে ও গাড়ি গ্যরেজ করে বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের পাশে অপেক্ষা করবে। পেট কার্নিভাল ঘুরে সাবিত্রীকে বাড়ি নামিয়ে সৈকতের বলা লোকেশনে গিয়ে দেখি—এক গাল হাসি নিয়ে, হাতে ব্যাগ ধরে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে ওর হাত ধরে একটা বিশাল বড় থ্যাঙ্ক ইউ দিলাম আর বললাম, ‘তোমার সঙ্গে একটা ছবি তুলতে পারি?’ আমার ফোনেও তোলা হল, ওর ফোনেও। আমায় জিজ্ঞেস করল, ‘আমার সঙ্গে কেন ছবি তুলবেন ম্যাডাম?’ কেন তুলব না বলুন? আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডাররা কোনও গণ্ডগোল করলে, অসভ্যতা করলে, সমস্যা করলে আমরা সেই গল্প ভাইরাল করি—সমাজের যতটুকু ভালো, সেটাকেও তো উদ্যাপন করতে হবে।'
শেষ বড়দিনের আবহে নায়িকা বলেন, ‘আমাদের রোজকার জীবনে সৈকতরাই সান্তা ক্লজ। যাঁরা মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা, ভরসা, ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখে। ভাগ্যিস মাটির কাছেই থাকি, নাহলে এমন সব সৈকত–রূপী সান্তাদের সঙ্গে দেখা হতো কই ?! সবাইকে জানাই মেরি ক্রিসমাস। আমরাও যেন কারুর না কারুর জীবনে সান্তা হয়ে থাকতে পারি।’