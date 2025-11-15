Swastika Weight Loss Diet: ৬ মাস OMAD ডায়েট করে ওজন কমালেন স্বস্তিকা! কী খেতেন, কী এক্সারসাইজ করতেন, খোলসা করলেন নিজেই

শনিবার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। দেখা যায় অটোর মধ্যে বসে সেলফি ভিডিয়োটি তুলেছেন তিনি। খোলা চুল, কাজল-কালো চোখ, সুন্দরী নায়িকার থেকে যে চোখ ফেরানোই দায়! সঙ্গে অভিনেত্রীর সরু চিবুক দেখে স্পষ্ট যে বেশ খানিকটা ওজন কমিয়েছেন তিনি। তাঁর এই ওয়েটলস নজর এড়াল না নেটিজেনদেরও। এমনকী দেখা গেল ওয়েট লস সিক্রেট নিয়ে প্রশ্ন করায়, জবাবও দিলেন।
এক মহিলা স্বস্তিকার পোস্টে মন্তব্য করেন, ‘কত ওজন কমিয়েছ স্বস্তিকা তুমি। একটু বলবে গো কীভাবে এত রোগা হলে?’ এর জবাব দিলেন অভিনেত্রী। খুব সুন্দর করেই বুঝিয়ে দিলেন ৬ মাস ধরে কীভাবে নিজের ওজন কমিয়েছেন।
স্বস্তিকা লেখেন, ‘হ্যাঁ ৬ মাস ধরে ওজন কমিয়েছি। রোজ ৩০-৪৫ মিনিট ব্রিস্ক ওয়াক। দিনে একটাই মিল। রুটি, ভাত, পাউরুটি কিছু না। এমনকী কোনো ভাজাভুজিও নয়। মিষ্টি বা চকোলেট বাদ দেওয়া যেহেতু আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই মেদ হয় এমন সব খাবার বাদ রেখেছিলাম। একটু সময় লাগে কিন্তু লেগে থাকতে হবে।’
এই মুহূর্তে সমাজমাধ্যমে ‘ওয়ান মিল আ ডে’ ডায়েট খুব চর্চায়। এই ডায়েট অনুসরণ করলে, ব্যক্তি দিনে মাত্র এক বার খাবার খাবেন। করণ জোহর থেকে শাহরুখ খান, বলিউডেও কিন্তু এই ডায়েট ফলো করার হিড়িক পড়েছে। ‘ওম্যাড’-এর ক্ষেত্রে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় খাবার খেয়ে নিতে হবে। দিনের বাকি সময় পানীয় চলতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কোনো স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা জরুরি।
