‘আমি সৌরভ গাঙ্গুলির মতো বিজ্ঞ নই, উনি AC ফ্লোরে শ্যুটিং-ফুটিং করেন…,’ রাহুল-কাণ্ডে চাঁচাছোলা স্বস্তিকা
‘উনি সৌরভ গাঙ্গুলি হয়ে এসি ফ্লোরের মধ্য়ে নন-ফিকশনের শ্য়ুটিং করেন। কিন্তু শ্যুটিং-ফুটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে হয়-টয়. সেটা ওঁনার জানার কথা নয়’, সাফ কথা স্বস্তিকার।
স্বস্তিকা মানেই আনকাট। রেখেঢেকে কথা বলাটা কোনওদিনই তাঁর আসে না। রাহুল বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে স্বস্তিকাকে। শিরদাঁড়া সোজা রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলেছেন তিনি।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে চাঁচাছোলা ভাষায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানালেন তিনি। নিজের পেশা নিয়ে ভয়ের কথা বলতে গিয়ে আডিশনকে স্বস্তিকা বলেন, ‘আমি তো সৌরভ গাঙ্গুলির মতো বিজ্ঞ নই, যে সব বিষয়ে মন্তব্য় করব। যে রাহুলের মৃত্যু নিয়ে উনি বলেছেন, জলে-টলে কেন নামল। বাঞ্জি জাম্পিং-টাম্পিং কেন করা হয়? আমরা যখনই এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করি জল-টল, হেনা-তেনা, তখন বিষয়টাকে খুব ছোট করে দেখানোর প্রবণতা আছে। আমাদের ভাষার মধ্য়েই বিষয়টাকে ছোট করা হয়ে যায়। ওঁনার মতো আন্তর্জাতিক এক ক্রিকেট তারকার আরেকটু কনসাস হওয়া উচিত ছিল না?’ স্বস্তিকা স্পষ্ট বলেন, কোনও ক্রিকেটারের মৃত্য়ু হলে, তাঁর কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি শোকজ্ঞাপন করতে পারেন
'উনি সৌরভ গাঙ্গুলি হয়ে এসি ফ্লোরের মধ্য়ে নন-ফিকশনের শ্য়ুটিং করেন। কিন্তু শ্যুটিং-ফুটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে হয়-টয়. সেটা ওঁনার জানার কথা নয়। কারণ উনি এতই বড়মাপের স্টার যে ওঁনার অসুবিধা-টসুবিধাগুলো হওয়ার কথা নয়। উনি কোটি কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করবেন, উনি যা চাইবেন ওঁনাকে তাই দেওয়া হবে। এই মন্তব্য়টাই করা উচিত নয়'। স্বস্তিকা বলেন, গোটা বিষয়টা সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ভাবনার বাইরে। তাঁর কথায়, ‘আরজি করের সময় থেকেই দেখছি উনি এই ধরণের মন্তব্য করেন’।
অভিনেত্রী স্পষ্ট বলেন, অভিনেতারা সেফটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কাজ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে সহজেই বাদ দেওয়া হবে, তার জায়গায় অন্য় কেউ চলে আসবে। আর তুমি প্রতিবাদ করলে দাগিয়ে দেওয়া হবে ‘তোমার অনেক ট্রানট্রম, তুমি প্রোডাকশন ফ্রেন্ডলি নও’।
সৌরভ ঠিক কী বলেছিলেন?
রাহুল দাদাগিরি-র সেটের এক নিয়মিত মুখ ছিলেন। সৌরভের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথা কারুর অজানা নয়। মাত্র ৪২ বছর বয়সে, অভিনেতার অকাল মৃত্যুর খবর যখন নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। তখন সেই মৃত্যুর খবর শুনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘কেন যে ও জলে-টলে নামতে গেল, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।’ মহারাজের এই মন্তব্যেই লুকিয়ে ছিল এক ধরণের বিস্ময় এবং প্রচ্ছন্ন সমালোচনা, যা রাহুলের পরিবার এবং সতীর্থদের মনে আঘাত দিয়েছে। বিশেষ করে যখন রাহুলের মৃত্যুতে শুটিং সেটের ‘গাফিলতি’-র অভিযোগ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।
স্বস্তিকা-সৌরভের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক
এর আগে আরজি করের ঘটনা নিয়ে সৌরভের মন্তব্যের জন্য ফুঁসে উঠেছিলেন স্বস্তিকা। ‘আমার মনে হয় না একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা’, সৌরভের এই কথা স্বস্তিকা শপথ নিয়েছিলেন তিনি আর কখনও দাদাগিরিতে যাবেন না। সময় বদলালেও সৌরভ বদলাননি, এদিন সেই আক্ষেপ ঝরে পড়ল স্বস্তিকার কণ্ঠে।
