    ‘আমি সৌরভ গাঙ্গুলির মতো বিজ্ঞ নই, উনি AC ফ্লোরে শ্যুটিং-ফুটিং করেন…,’ রাহুল-কাণ্ডে চাঁচাছোলা স্বস্তিকা

    ‘উনি সৌরভ গাঙ্গুলি হয়ে এসি ফ্লোরের মধ্য়ে নন-ফিকশনের শ্য়ুটিং করেন। কিন্তু শ্যুটিং-ফুটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে হয়-টয়. সেটা ওঁনার জানার কথা নয়’, সাফ কথা স্বস্তিকার। 

    Apr 7, 2026, 10:30:41 IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্বস্তিকা মানেই আনকাট। রেখেঢেকে কথা বলাটা কোনওদিনই তাঁর আসে না। রাহুল বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে স্বস্তিকাকে। শিরদাঁড়া সোজা রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে চাঁচাছোলা ভাষায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানালেন তিনি। নিজের পেশা নিয়ে ভয়ের কথা বলতে গিয়ে আডিশনকে স্বস্তিকা বলেন, ‘আমি তো সৌরভ গাঙ্গুলির মতো বিজ্ঞ নই, যে সব বিষয়ে মন্তব্য় করব। যে রাহুলের মৃত্যু নিয়ে উনি বলেছেন, জলে-টলে কেন নামল। বাঞ্জি জাম্পিং-টাম্পিং কেন করা হয়? আমরা যখনই এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করি জল-টল, হেনা-তেনা, তখন বিষয়টাকে খুব ছোট করে দেখানোর প্রবণতা আছে। আমাদের ভাষার মধ্য়েই বিষয়টাকে ছোট করা হয়ে যায়। ওঁনার মতো আন্তর্জাতিক এক ক্রিকেট তারকার আরেকটু কনসাস হওয়া উচিত ছিল না?’ স্বস্তিকা স্পষ্ট বলেন, কোনও ক্রিকেটারের মৃত্য়ু হলে, তাঁর কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি শোকজ্ঞাপন করতে পারেন

    'উনি সৌরভ গাঙ্গুলি হয়ে এসি ফ্লোরের মধ্য়ে নন-ফিকশনের শ্য়ুটিং করেন। কিন্তু শ্যুটিং-ফুটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে হয়-টয়. সেটা ওঁনার জানার কথা নয়। কারণ উনি এতই বড়মাপের স্টার যে ওঁনার অসুবিধা-টসুবিধাগুলো হওয়ার কথা নয়। উনি কোটি কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করবেন, উনি যা চাইবেন ওঁনাকে তাই দেওয়া হবে। এই মন্তব্য়টাই করা উচিত নয়'। স্বস্তিকা বলেন, গোটা বিষয়টা সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ভাবনার বাইরে। তাঁর কথায়, ‘আরজি করের সময় থেকেই দেখছি উনি এই ধরণের মন্তব্য করেন’।

    অভিনেত্রী স্পষ্ট বলেন, অভিনেতারা সেফটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কাজ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে সহজেই বাদ দেওয়া হবে, তার জায়গায় অন্য় কেউ চলে আসবে। আর তুমি প্রতিবাদ করলে দাগিয়ে দেওয়া হবে ‘তোমার অনেক ট্রানট্রম, তুমি প্রোডাকশন ফ্রেন্ডলি নও’।

    সৌরভ ঠিক কী বলেছিলেন?

    রাহুল দাদাগিরি-র সেটের এক নিয়মিত মুখ ছিলেন। সৌরভের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথা কারুর অজানা নয়। মাত্র ৪২ বছর বয়সে, অভিনেতার অকাল মৃত্যুর খবর যখন নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। তখন সেই মৃত্যুর খবর শুনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘কেন যে ও জলে-টলে নামতে গেল, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।’ মহারাজের এই মন্তব্যেই লুকিয়ে ছিল এক ধরণের বিস্ময় এবং প্রচ্ছন্ন সমালোচনা, যা রাহুলের পরিবার এবং সতীর্থদের মনে আঘাত দিয়েছে। বিশেষ করে যখন রাহুলের মৃত্যুতে শুটিং সেটের ‘গাফিলতি’-র অভিযোগ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

    স্বস্তিকা-সৌরভের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক

    এর আগে আরজি করের ঘটনা নিয়ে সৌরভের মন্তব্যের জন্য ফুঁসে উঠেছিলেন স্বস্তিকা। ‘আমার মনে হয় না একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা’, সৌরভের এই কথা স্বস্তিকা শপথ নিয়েছিলেন তিনি আর কখনও দাদাগিরিতে যাবেন না। সময় বদলালেও সৌরভ বদলাননি, এদিন সেই আক্ষেপ ঝরে পড়ল স্বস্তিকার কণ্ঠে।

      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

