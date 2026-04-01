Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'তুইও আর একটা তারিখ…', রাহুলের মৃত্যুতে বাবার শোকও তাজা হয়ে উঠল স্বস্তিকার মনে

    খুব ক্ষণিকের জন্য হলেও রাহুলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন স্বস্তিকা। অভিনেতার মৃত্যুতে শুধুমাত্র সেই শোক নয়, তরতাজা হয়ে উঠল বাবার মৃত্যুর স্মৃতিও।

    Apr 1, 2026, 13:33:59 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মৃত্যু সকলের জীবনেই অবশম্ভাবী একটি ঘটনা, কিন্তু সেই মৃত্যু যদি আচমকা অসময়ে হানা দেয় তখন সেটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। রাহুলের মৃত্যু তেমনি একটি ঘটনা, যা নাড়িয়ে দিয়েছে তাই প্রত্যেক মানুষকে। রাহুলের সহকর্মী যারা একদিনের জন্য হলেও অভিনেতাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তারা শোকে ভেঙে পড়েছেন এই মুহূর্তে। খুব ক্ষণিকের জন্য হলেও রাহুলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন স্বস্তিকা। অভিনেতার মৃত্যুতে শুধুমাত্র সেই শোক নয়, তরতাজা হয়ে উঠল বাবার মৃত্যুর স্মৃতিও।

    রাহুলের মৃত্যুতে বাবার শোক তাজা হয়ে উঠল স্বস্তিকার মনে

    রাহুলের সঙ্গে কাটানো স্মৃতি রোমন্থন করে স্বস্তিকা লেখেন, ‘ইচ্ছে থাকলেও আর একসঙ্গে কাজ করা হলো না আমাদের। কয়েক সপ্তাহ আগেও তোর সঙ্গে কথা, বলেছিলাম ফিরে এসে সহজ কথায় যাব। আগেও অনেকবার কথা হয়েছিল কিন্তু বারবার পিছিয়ে গিয়েছিল ব্যস্ততার কারণে। কিন্তু এই বারটা তো পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল ভাই।’

    রাহুলের আদর্শকে নিয়ে স্বস্তিকা লেখেন, ‘তুই একটা সোজা শিরদাঁড়া নিয়ে মহাপ্রস্থানে গেলি এটাই শিক্ষনীয়। তোর মৃত্যু অনেক কিছু শিখিয়ে গেল। জীবনের কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহস যোগাল। কাজ পাই আর না পাই সেগুলোতে অনড় থাকব।’

    এরপর নিজের বাবারও স্মৃতি রোমন্থন করেন স্বস্তিকা। তিনি লেখেন, ‘বাবা সব সময় বলতো আমাদের প্রফেশন, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি রুথলেস। কিছু হলে কেউ দায়িত্ব নেবে না। তোর চলে যাবার দায় কেউ নিল না, তোর ওপরেই দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আসলে আমরা সবাই রিপ্লেসেবেল। মার্চ মাসের ১১ তারিখ বাবা, ২৯ তারিখ তুই। এভাবে তুইও আর একটা তারিখ হয়ে যাবি স্বপ্নেও ভাবিনি।’

    প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে ‘টেক ওয়ান’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন রাহুল-স্বস্তিকা। ঠিক তার পরের বছরেই স্বস্তিকার মা মারা যান। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাহুলের মৃত্যুতে তাই শুধুই তারিখের তালিকায় চোখে ভাসছে অভিনেত্রীর। এই শোক যে তিনি একদিনে মেনে নিতে পারবেন না, সেটাও তিনি লিখেছেন নিজের পোষ্টের মাধ্যমে।

    উল্লেখ্য, তালসারিতে শুটিং চলাকালীন রাহুলের মৃত্যু বারবার ইন্ডাস্ট্রির সকলের মনে তৈরি করেছে প্রশ্ন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কলাকুশলীদের বক্তব্য নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রায় ঘন্টাখানেক জলের তলায় ছিলেন অভিনেতা যার ফলে শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় প্রচুর পরিমাণে নোনা জল এবং বালি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes