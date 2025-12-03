'ও পারবেই না... ', ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে রুবেলকে অভিনয় করতে মানা করেন শ্বেতা?
পোশাক নিয়ে মন্তব্য করার ফলে কিছু মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক তৈরি করেছিলেন শ্বেতা ভট্টাচার্য। তিনি হাত কাটা জামা পড়তে একেবারেই অভ্যস্ত নন, কাজের ক্ষেত্রেও কখনও তিনি এমন পোশাক পরবেন না এই কথায় অনেকে যেমন অভিনেত্রীকে সমর্থন করেছিলেন তেমন অনেকেই বিপক্ষেও কথা বলেছিলেন।
এছাড়াও কিছুদিন আগে একটি ভিডিয়োয় ধারণ করেছি কথা বলার ফলে অনেকে মনে করেছিলেন হয়তো অভিনেত্রী গর্ভাবস্থায় রয়েছেন। যদিও পরে বোঝা যায় তিনি নিছক মজা করে এ কথা বলেছিলেন। তিনি নিজের স্বামীকে ১০ মাস জীবনে ধারণ করেছেন এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন।
এবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করা নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি স্টোরি উইথ সাহানা পেজ দ্বারা পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা যায় শ্বেতা বলছেন তিনি ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে একেবারেই চান না। অভিনেত্রী বলেন, ‘যে দৃশ্যে অভিনয় করার পর আমাকে সেই দৃশ্য বাড়ির সকলের থেকে লুকোতে হবে বা আমি অস্বস্তিতে পড়বো যদি কেউ সেই দৃশ্য দেখে ফেলে, তাহলে আমি এমন দৃশ্যে অভিনয় করতে চাই না।’
রুবেল যদি কখনও এমন সুযোগ পান যেখানে তাঁকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে তাহলে শ্বেতা কী করবেন জিজ্ঞাসা করাই তিনি বলেন, ‘আমি কি করবো? আমি কিছুই করবো না। ওর কাজ, ওর যদি মনে হয় ও করবে। এখানে আমার কিছু বলার নেই। তবে আমি জানি ও পারবে না। ওর কাছে অফার এসেছিল হৈ চৈ থেকে ও করেনি।’
যদিও সবশেষে অভিনেত্রী এও স্বীকার করেন, ইন্ডাস্ট্রিতে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করার ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। তিনি যেহেতু জেনেশুনে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছেন এবং এই ইন্ডাস্ট্রির মানুষকেই বিয়ে করেছেন তাই ভবিষ্যতে এমন কোনও দৃশ্যে যদি রুবেল অভিনয় করতেও চান তাহলে তাকে সেটা মেনে নিতে হবে। তিনি আপত্তি জানাতে পারেন না।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ফেসবুকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন শ্বেতা যেখানে তিনি জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রেগনেন্সির খবর ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই তাঁকে এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করছেন। অনেক প্রযোজক বা পরিচালক ভাবছেন তিনি হয়তো এখন কাজ করতে পারবেন না। তাই সকলের উদ্দেশ্যে অভিনেত্রী স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন, তিনি মোটেই এখন প্রেগনেন্ট নন। এমন খবর যখন হবে অবশ্যই তিনি সকলকে জানাবেন। কিন্তু এখন এই বিষয়টি নিয়ে গুজব ছড়াক তিনি একেবারেই চান না।
