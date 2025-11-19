'১০ মাস ধরে ওকে ধারণ করেছি... ', তবে কি কোনও সুখবর দিলেন শ্বেতা?

Edit Profile
    ছোট পর্দার খুব জনপ্রিয় একটি মুখ শ্বেতা ভট্টাচার্য। রুবেল ভট্টাচার্যের সঙ্গে সুখে ঘর করছেন তিনি। কাজের পাশাপাশি সমান তালে চলছে অভিনয়। যদিও কিছুদিন আগেই একটি ধারাবাহিক শেষ হয়ে গিয়েছে তাই আপাতত বাড়িতেই সময় কাটান শ্বেতা। অন্যদিকে রুবেল এই মুহূর্তে অভিনয় করছেন ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকে।

    Published on: Nov 19, 2025 9:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    তবে কি কোনও সুখবর দিলেন শ্বেতা?
    ‘যমুনা ঢাকি’ ধারাবাহিক একসঙ্গে অভিনয় করতে করতেই একে অপরকে মন দিয়ে দিয়েছিলেন এই দুই তারকা। তারপর বন্ধুত্ব এবং পরে প্রেম। সবশেষে পরিণতি পায় সম্পর্ক। একজন ভালো অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি শ্বেতা একজন ভালো বৌমা এবং একজন ভালো স্ত্রী, এ কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে।

    তবে এবার একেবারে নববধূর সাজে সেজে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে ফেলেন অভিনেত্রী। কিন্তু কেন? কি উপলক্ষে নববধূ সাজলেন তিনি? তবে কি বিবাহ বার্ষিকী নাকি অন্য কোনও স্পেশাল দিন? শ্বেতা যে ভিডিওটি পোস্ট করেছেন সেখানে তিনি জানিয়েছেন কেন তিনি এমন সাজ সেজেছেন।

    ‘ভিডিয়ো শুরু হতেই শ্বেতা বলেন, আজ আমি আবার নববধুর সাজে সাজলাম। যদিও আজ আমার বিবাহবার্ষিকী নয় তবে আজ ১০ মাস পূর্ণ হল। বাকিটা বিবাহবার্ষিকীর দিন দেখাবো।’ এরপর সেখানে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করান অভিনেত্রী।

    ভিডিও চলাকালীন হঠাৎ অভিনেত্রী বলেন, ‘১০ মাস ধরে ওকে আমি ধারণ করেছি’। এই কথা শুনেই হঠাৎ করে চমকে যান সকলে। তবে কি অভিনেত্রী গর্ভবতী? খুব তাড়াতাড়ি কি কোনও সুখবর আসতে চলেছে? না, সেই জল্পনায় জল ঢেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেত্রী বলেন, ‘গর্ভে নয় বরং জীবনে।’

    ‘রুবেলকে আমি ১০ মাস ধরে নিজের জীবনে ধারণ করেছি। এই ১০ মাস যেন ১০ বছর হতে পারে এই কামনাই করি। যদিও যাকে ধারণ করেছি সে আজ কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাও ও সব সময় আমার সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু তাও ও সব সময় আমার সঙ্গে রয়েছে। তবে বাকিটা বিবাহ বার্ষিকীর দিন বলব।’ এই কথার মধ্যেই হয়তো কোনও সুখবরের আভাস লুকিয়ে রাখলেন অভিনেত্রী, মনে করছেন নেটিজেনরা।

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই পোশাক নিয়ে একটি মন্তব্য করায় সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে উপহাস করা হয়েছিল শ্বেতাকে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন একাধিক নামি অভিনেত্রী। যদিও বারবার শ্বেতা বলেন, তিনি শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। কাউকে ছোট করে কিছু বলেননি তিনি।

