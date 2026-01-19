Sweta-Rubel: ‘শেষ যাত্রায় যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে’,১ম বিবাহবার্ষিকী! আবেগঘন শ্বেতা, বউকে আদরে ভরালেন রুবেল

Sweta-Rubel: ‘শেষ যাত্রায় যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে’,১ম বিবাহবার্ষিকী! আবেগঘন শ্বেতা, বউকে আদরে ভরালেন রুবেল
Sweta-Rubel: বৈদিক মতে বিয়ে সেরেছিলেন। দেখতে দেখতে বিয়ের এক বছর পার শ্বেতা-রুবেলের। বিবাহবার্ষিকীতে বরকে নিয়ে আবেগে ভাসলেন শ্বেতা।
ঠিক এক বছর আগের আজকের দিনেই রূপকথার বিয়ে সেরেছিলেন তাঁরা। আজ তাঁদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। আর এই বিশেষ দিনটিতে কোনো দামী উপহার নয়, বরং মনের গহীন থেকে এক গুচ্ছ আবেগ উজার করে দিলেন অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য। স্বামী রুবেল দাসের হাত শক্ত করে ধরে এক বছর পূর্ণ করার আনন্দ ভাগ করে নিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। শ্বেতার সেই পোস্টের প্রতিটি ছত্রে ধরা পড়েছে স্বামীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এক অদ্ভুত অঙ্গীকার।
মধ্যরাতে কেক কেটে বিয়ের জন্মদিন উদযাপন করলেন দুজনে। শ্বেতার পরনে বেগুনি রঙা ইন্ডিয়ান স্টাইল গাউন। রুবেলকে দেখা মিলল ক্য়াজুয়াল পোশাকে। প্রিয়জনদের নিয়ে চলল কেকমুখ। প্রথম বিবাহবার্ষিকীর উদযাপনের একটি মিষ্টি ভিডিও শেয়ার করে শ্বেতা লিখেছেন, ‘শুভ বিবাহবার্ষিকী! দেখতে দেখতে ১ বছর পার করে ফেললাম আমরা। এমন ভাবেই সারা জীবন কাটাতে চাই তোমার সাথে। জীবনের শেষ নিশ্বাস অব্দি তোমার হাতটাই শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।’ তবে তাঁর পরের লাইনটিই ছুঁয়ে গিয়েছে হাজারো অনুরাগীর হৃদয়। শ্বেতা লিখেছেন, ‘জীবনের একটাই ইচ্ছে যখন শেষ যাত্রায় যাব যেন সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেতে পারি। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ থেকে আমি একটা দিনের জন্য বঞ্চিত হতে চাই না… অনেক অনেক ভালোবাসি তোমায়।’
শ্বেতার পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রুবেল এবং শ্বেতা একে অপরের সান্নিধ্য উপভোগ করছেন। একে অপরকে কেক খাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে নিবিড় আলিঙ্গন— এক বছরের দাম্পত্যের প্রতিটি ছোট সুখ ধরা পড়েছে ক্যামেরায়।
টলিউডের জনপ্রিয় এই জুটির প্রেম শুরু হয়েছিল ‘যমুনা ঢাকি’র সেট থেকে। তারপর দীর্ঘ অপেক্ষার পর গত বছর তাঁরা সাত পাকে বাঁধা পড়েন। শ্বেতার পোস্টে আজ কেবল আনন্দ নয়, বরং ছিল এক গভীর আর্তি। রুবেলকে নিজের জীবনের ‘সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ’ হিসেবে বর্ণনা করে শ্বেতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁদের এই বন্ধন সময়ের উর্ধ্বে।
রুবেলও নিজের সোশ্য়াল মিডিয়ার দেওয়ালে বউকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেছেন। নিজেদের বৈদিক বিয়ের মুহূর্ত তুলে ধরে তিনি লেখেন, ‘শুভ বিবাহ বার্ষিকী আমার বউ, আজ থেকে ঠিক ১ বছর আগে এই যাত্রা শুরু হয়েছিলো, দেখতে দেখতে ১ বছর, মনে হলো এইতো বিয়ে করলাম, কিন্তু সময়ের সাথে সম্পর্কের গভীরতা আরও বাড়লো। আমি কতটা যোগ্য বর জানি না, তবে এইটুকু জানি তোমার ভালবাসা কে সম্মান আর মর্যাদা দেওয়ার যোগ্যতা আমার আছে, এটুকু জানি আমরা একে অপরের পরিপূরক, আমরা আসলে একজন, হতে পারি ভিন্ন ২ টি মানুষ। তবে এই দিনে আমার পাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান উপহার তুমি ,যা প্রমাণ করে আমরা এক’।
টলিপাড়ার সতীর্থ থেকে শুরু করে ভক্তরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন তারকা দম্পতিকে। অনেকেই লিখেছেন, ‘এমন পবিত্র প্রেম যেন সারা জীবন অটুট থাকে।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘তোমাদের এই জুটি টলিউডের সেরা।’
উপসংহার: রুপোলি পর্দার ‘নিম ফুলের মধু’র নায়ক থেকে বাস্তব জীবনের ‘বর’— রুবেলের হাত ধরে শ্বেতার এই পথচলা এক বছর পূর্ণ করল। আর শ্বেতার সেই বিশেষ ইচ্ছে— ‘সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে শেষ যাত্রা’— বুঝিয়ে দিল আধুনিক জীবনেও সনাতনী প্রেমের মাধুর্য কতখানি গভীর হতে পারে।