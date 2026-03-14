Sweta Bhattacharya': ফিনফিনে পোশাকে সুস্পষ্ট শ্বেতা থাই! ‘শরীর দেখিয়ে রোজগার করি না’, মন্তব্য টেনে খোঁটা

Sweta Bhattacharya': ফিনফিনে পোশাকে সুস্পষ্ট শ্বেতা থাই! ‘শরীর দেখিয়ে রোজগার করি না’, মন্তব্য টেনে খোঁটা
রুবেলের সঙ্গে হানিমুনে মজে শ্বেতা। কিন্তু হঠাৎ করেই অযাচিত কারণে চর্চায় অভিনেত্রী। টিভির পর্দায় আসন্ন সোনার সংসারে ডান্স পারফর্ম্যান্সে সাহসী পোশাক পরায় হল নায়িকার অতীত মন্তব্য টেনে সমালোচনা।
জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে এ বছরের ‘জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ডস’। টিভির পর্দায় সেই অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় ভক্তকূল। সেখানে টলিউডের অন্যান্য তারকাদের পাশাপাশি পারফর্ম করেছিলেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য। কোন গোপনে মন ভেসেছে শেষ হলেও শ্যামলীকে ভুলে যায়নি জি বাংলা। কিন্তু বিপত্তি ঘটল শ্বেতার নাচের পোশাক নিয়ে।
‘মেয় পানি পানি হো গায়ি’ গানে আরাত্রিকা মাইতি, শ্রুতি দাসদের সঙ্গে কোমর দোলাতে দেখা যাবে শ্বেতাকে। শ্বেতা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী। তাঁর নাচ নয়, তবে নাচের পোশাক নিয়ে দানা বাঁধল বিতর্ক। নিজের পুরোনো মন্তব্যের জেরেই নেটিজেনদের নিশানায় নায়িকা। শ্বেতার পোশাকটি ছিল ‘অতিরিক্ত ফিনফিনে’, যেখানে তাঁর শরীরের অনেকটা অংশই অনাবৃত ছিল।
পুরনো মন্তব্যের জের:
এই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছে শ্বেতার অতীতে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার। শ্বেতা বরাবরই নিজেকে ‘সাংস্কৃতিক’ এবং ‘শালীন’ অভিনেত্রী হিসেবে দাবি করে এসেছেন। একবার তিনি মন্তব্য করেছিলেন— 'আমি শরীর দেখিয়ে রোজগার করি না।' নায়িকা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন তাঁর কেরিয়ারের শুরুর দিকে তাঁকে হাতকাটা পোশাক পরতে বলা হয়৷ তবে তিনি তখন সরাসরি না করেন। পরবর্তীতেও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন তিনি শর্ট ড্রেস পরেন না।
সোনার সংসারের মঞ্চে তাঁর এই ‘সাহসী’ পোশাক দেখার পর নেটিজেনরা সেই মন্তব্য টেনেই তাঁকে পাল্টা আক্রমণ করছেন:
নেট-নাগরিকদের প্রশ্ন, ‘তখন তো অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, তবে এখন এমন পোশাক কেন?’ আরেকজন লেখেন, ‘উনি হাতকাটা ড্রেস পরেন না। মশারি দিয়ে পোশাক বানিয়ে পরেন’। অপর এক নেটিজেন লেখেন. ‘শ্বেতা নাকি কোনো দিন ছোট পোশাক পরবেনা তহলে এটা কি ড্রেস পরছে’।
অনেকেই অভিনেত্রীকে ‘দ্বিচারী’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, পর্দার বাইরে বা নাচের জন্য এই ধরনের পোশাক শ্বেতার আগের বক্তব্যের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তরজা:
শ্বেতার নাচের ভিডিও ভাইরাল হতেই কমেন্ট সেকশন ভরে গিয়েছে নানা তির্যক মন্তব্যে। নেটিজেনদের একাংশ বলছেন, পেশার খাতিরে পোশাক বদলানো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অতীতে অন্যের কাজের সমালোচনা করা বা বড় কথা বলা উচিত হয়নি। অন্য এক পক্ষ অবশ্য শ্বেতার পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দাবি, একজন শিল্পী স্টেজে কী পোশাক পরবেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর এবং ডিজাইনারের সিদ্ধান্ত।
অভিনেত্রীর প্রতিক্রিয়া:
এই বিতর্ক নিয়ে শ্বেতা সরাসরি কোনো পালটা জবাব না দিলেও, তাঁর ভক্তরা মনে করছেন যে পারফরম্যান্সের খাতিরেই এমন পোশাক নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে ‘শরীর প্রদর্শন’ বিতর্কে শ্বেতার নাম জড়ানোয় টলিপাড়ার ভেতরেও কানাঘুষো শুরু হয়েছে।