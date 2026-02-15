Edit Profile
crown
    Shruti-Swarnendu: বয়সের ফারাক ১৪ বছর! ‘বাচ্চা বউ’ শ্রুতিকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন কী উপহার দিলেন স্বর্ণেন্দু

    বিয়ের পর তৃতীয়বার ভ্যালেন্টাইন্স ডে, তা বর স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে উপহারে কী পেলেন শ্রতি? লাজুক হেসে জানালেন ‘রাঙা বউ’। 

    Published on: Feb 15, 2026 1:03 PM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৩ সালে আইনি বিয়ে করেন শ্রুতি দাস ও স্বর্ণেন্দু সম্মাদ্দার। দুজনে সম্পর্কে জড়ানোর পর থেকে কটাক্ষ কম হয়নি। বিশেষ করে বয়সের ফারাকের কারণে। টেলিপাড়ার নামি পরিচালক স্বর্ণেন্দু, আর উঠতি নায়িকা শ্রুতির ভালোবাসা নিয়ে কানাঘুষোও কম হয়নি। নিন্দুকরা তো এমনও বলতেন, কাজ পেতেই ‘বুড়ো’ প্রেমিকের সঙ্গে ওঠাবসা। তবে সেসব বিতর্কে ছাই ফেলে, বেশ গোপনেই আইনি বিয়েটা করে ফেলেন দুজনে।

    শ্রুতি ও স্বর্ণেন্দু।
    শ্রুতি ও স্বর্ণেন্দু।

    বিয়ের পর তৃতীয়বার ভ্যালেন্টাইন্স ডে, তা বর স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে উপহারে কী পেলেন শ্রতি? রণজয় আর শ্যামৌপ্তির বিয়েতে হাজির ছিলেন শ্রুতি আর স্বর্ণেন্দু। আর সেখানে তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র উপহার সম্পর্কে।

    আর সেখনে লাজুক হেসে শ্রুতি জানান যে, ‘সবাই যেটা দেয়, বুক ভরা ভালোবাসা’। যদিও শ্রুতি উপহারের কথা খোলসা করেই দেন। বলেন, ‘রোজ ডে, চকোলেট ডে থেকে শুরু হয়েছে। আজ একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস পেয়েছি। একটা কার্ড, কার্ডের ভিতর মিরর (আয়না) লাগানো, যতবারই কার্ডটা খুলছি, নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছি। আর সেখানে 'face reminds of you'-এর মতো কিছু একটা লেখা রয়েছে। এটা খুব মজা লেগেছে আমার।’

    প্রসঙ্গত শ্রুতি দাস আর স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের বয়সের ফারাক ১৪ বছর। বিয়ের পরপর দুজনে একত্রে এসেছিলেন দিদি নম্বর ১-এ। স্বর্ণেন্দুকে সামনে পেয়েই রচনার প্রশ্ন ছিল, ‘বউ হিসেবে শ্রুতি কেমন?’ আর তাতে স্বর্ণেন্দুর জবাব ছিল, ‘ছোট। আমি তো বলি বাচ্চা বউ। ছেলেমানুষি এখনও যায়নি। সমস্যা, সফলতা একসঙ্গে কাটাতে কাটাতে মানুষ যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে, আমি বলি ওরও সবই হবে ধীরে ধীরে। একসঙ্গে থাকতে থাকতে আমরা একে-অপরকে শেখাই। ও যেমন আমাকে শিখিয়েছে সেভিংস-এর গুরুত্ব। আমি যেমন এতদিন ভাবতাম, যা আছে খরচা করে নাও। কাল কে দেখেছে। তবে ও এখন আমাকে শিখিয়েছে, কালকের জন্য ভাবতে হয়। এমার্জেন্সির জন্য।’

    প্রসঙ্গত, স্বর্ণেন্দুর ধারাবাহিক দিয়েই অভিনয় কেরিয়ার শুরু হয় শ্রুতির। কাজ করেছিলেন ‘ত্রিনয়নী’ ধারাবাহিকে। আপাতত ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে শ্রুতিকে।

