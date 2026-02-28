‘নায়কের অসম্মতির কারণে ছবি হাতছাড়া…’, বলিউডে কাজ না পাওয়া নিয়ে যা বললেন তাপসী

‘নায়কের অসম্মতির কারণে ছবি হাতছাড়া…’, বলিউডে কাজ না পাওয়া নিয়ে যা বললেন তাপসী
হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের গুণী এবং সুন্দরী অভিনেত্রী হলেন তাপসী পান্নু। তবে তিনি যে গুণের জন্য সবথেকে বেশি পরিচিত সেটি হল তাঁর সাহসিকতা এবং অকপটে কথা বলার ধরন। মনের কথা বলতে অথবা সত্যি কথা সামনে নিয়ে আসতে কখনওই তিনি ভয় পান না। বলিউড হোক বা দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, তাপসী সব সময় অকপটে জানিয়েছেন নিজের কথা।
হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে যখন তাপসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, অকপটে নিজের মনের কথা বলার জন্য তিনি কী কখনও সমস্যায় পড়েছেন? কাজের ক্ষতি হয়েছে সত্যি কথা বলার জন্য? ব্যক্তিগত জীবনে কি প্রভাব পড়েছে এর?
প্রশ্নের উত্তরে তাপসী বলেন, ‘সত্যি বলতে সরাসরি প্রভাব কখনও পড়েনি। তবে মাঝেমধ্যেই শুনতে পাই যে আমার সঙ্গে কাজ করতে চান না অনেকে। হয়তো কারণ অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু অনেক সময় আমি জানতেও পারি না যে শুধুমাত্র নায়কের অসম্মতির কারণে ছবি হাতছাড়া হয়ে যায়। অনেক সময় নায়করা সিদ্ধান্ত নেন যে কে নায়িকা হবেন, এক্ষেত্রে অন্যের সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয় সিনেমা থেকে।’
তাপসী আরও বলেন, ‘যদি কোন পরিচালক তারকা পরিচালক হন সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য। সে ক্ষেত্রে পরিচালক যা বলবেন সেটাই শেষ কথা। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি, রাজু স্যার যখন আমাকে ডাঙ্কি ছবিতে নেওয়ার কথা বলেছিলেন তখন অনেকে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শাহরুখ খানের সঙ্গে আমার অভিনয় করার ব্যাপারটা অনেকের কাছে বড় ধাক্কা ছিল কিন্তু যেহেতু পরিচালক নিজে নিশ্চিত ছিলেন তাই অসুবিধা হয়নি।’
অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘মাঝেমধ্যেই শুনতে পাই যে আমার সঙ্গে কাজ করা নাকি খুব কঠিন কিন্তু এর কারণ আমি জানি না। কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন একই পরিচালকের সঙ্গে আমি বারবার কাজ করেছি যদি সত্যি আমার সঙ্গে কাজ করা কঠিন হতো তাহলে এর পুনরাবৃত্তি হত না। তবে হ্যাঁ, যারা আমার সঙ্গে কাজ করেনি তারাই সম্ভবত এই কথা বলেছেন কারণ তারা আমাকে ভালোভাবে চেনেন না। আমি খুব একটা সোশ্যাল ব্যক্তি নই তাই আমি কেমন সেটা বাইরে দেখাতে পারি না। আমি শুধুমাত্র আমার কাজের বিষয় নিয়েই কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি।’
