তাপসীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্ক কেমন? ‘বোঝা মনে করতে দেননি…’, যা বললেন নায়িকা

অভিনেত্রী তাপসী পান্নু তাঁর অভিনয় দিয়ে মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর কেরিয়ারে তাপসী অসংখ্য হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও, তিনি পর্দায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে, তাপসী তাঁর সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘অ্যাসি’ নিয়ে চর্চায়, যা ২০ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেয়েছে। এই কোর্ট ড্রামা ছবিতে তাপসীর অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা পাচ্ছে। বর্তমানে, তাপসী ‘অ্যাসি’-এর প্রচারণায় ব্যস্ত। এই প্রচারণামূলক এক সাক্ষাৎকারে, অভিনেত্রী গোপনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খোলামেলা ভাবে কথা বলেছেন।
তাপসী প্রাক্তন ডেনিশ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ম্যাথিয়াস বো-কে গোপনে বিয়ে করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাপসীর বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা নিয়ে বিরাট চর্চা শুরু হয়েছিল। এবার শুভঙ্কর মিশ্রের পডকাস্টে তাপসী তাঁর বিয়ে এবং তাঁর সঙ্গী সম্পর্কে খোলামেলা ভাবে কথা বলেছেন।
এই পডকাস্টে তাপসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তাঁর 'ভাই-বো' (ম্যাথিয়াস বো)-এর মধ্যে কী দেখেছিলেন? এর উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, ‘ভাই-বো আমাকে কখনও সম্পর্কের বোঝা মনে করতে দেননি, আমি কখনও অনুভব করিনি যে আমি কোনও বন্ধনে আবদ্ধ।’ তাপসীর সঙ্গে তাঁর ১৩ বছরের সম্পর্ক।
তাপসী ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কোর্ট ম্যারেজ করেছিলেন, এরপর ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রাজস্থানের উদয়পুরে একটি উদযাপনের আয়োজন করেছিলেন, সেটাও ছিল অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠান। সেখানে শিখ এবং খ্রিস্টান রীতি মেনে সবটা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন অনুরাগ কাশ্যপ, পাভেল গুলাটি এবং কণিকা ধিলন-সহ কয়েকজন সেলিব্রিটি।
