Tahsan-Roja: তাহসানের শেষ চিহ্ন মুছলেন রোজা! বয়সের ফারাকের জন্য়ই কি এক বছরেই ভাঙল তাহসানের ২য় বিয়ে?

    Tahsan-Roja: তাহসানের শেষ চিহ্ন মুছলেন রোজা! বয়সের ফারাকের জন্য়ই কি এক বছরেই ভাঙল তাহসানের ২য় বিয়ে?

    Tahsan-Roja: বিয়ের ছ মাস পর থেকেই আলাদা, কেন ভাঙল তাহসান-রোজার সংসার?

    Published on: Jan 19, 2026 1:49 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    রূপকথার প্রেম কি মাস কয়েকেই অসম বয়সের ভারে নুইয়ে পড়তে পারে? তাহসান খান এবং রোজা আহমেদের বিচ্ছেদ সেই জল্পনাকেই উসকে দিল। গায়ক-অভিনেতা তাহসান নিজেই বিচ্ছেদে সিলমোহর দেওয়ার পর থেকে ওপার বাংলার অনুরাগী মহলে এখন একটাই প্রশ্ন— তবে কি বয়সের ফারাকই কাল হলো তাঁদের সম্পর্কের? সোশ্যাল মিডিয়ায় রোজার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড সেই গুঞ্জনের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি দিয়েছে।

    তাহসানের শেষ চিহ্ন মুছলেন রোজা! বয়সের ফারাকের জন্য়ই কি ভাঙল তাহসানের ২য় বিয়ে?
    তাহসানের শেষ চিহ্ন মুছলেন রোজা! বয়সের ফারাকের জন্য়ই কি ভাঙল তাহসানের ২য় বিয়ে?

    বিয়ের পর নিজেকে ‘রোজা আহমেদ খান’ বলে পরিচয় দিলেও, বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসতেই রোজা তাঁর নামের পাশ থেকে ‘খান’ পদবিটি ঝেড়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ তাহসানের শেষ চিহ্নটুকু আর সঙ্গে রাখলেন না রোজা। শুধু তাই নয়, নিজের প্রোফাইল থেকে তাহসানের সঙ্গে কাটানো সমস্ত রঙিন মুহূর্তের ছবিও সরিয়ে ফেলেছেন তিনি। নেটিজেনদের দাবি, এই ‘ডিজিটাল সাফাই’ কেবল অভিমান নয়, বরং দীর্ঘদিনের জমে থাকা তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ।

    কেন ভাঙল বিয়ে? তাহসান এবং রোজার বয়সের ব্যবধান নিয়ে বিয়ের সময় থেকেই সামাজিক মাধ্যমে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। দু-জনের বয়সের পার্থক্য় প্রায় ১৮-২০ বছরের। পরিচিত মহলের দাবি, তাহসান যখন কেরিয়ারের এবং জীবনের পরিণত পর্যায়ে, রোজা তখন নিজের কেরিয়ার ও জগত গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। এই বয়সের ফারাক অনেক সময়ই চিন্তাভাবনা এবং চাহিদার মধ্যে বড় দেওয়াল তুলে দেয়।

    বয়সের বিপুল পার্থক্য অনেক সময় মানসিক পরিপক্কতার (Mental Maturity) সাম্যবস্থা বজায় রাখতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে ছোট ছোট অমিলও বড় আকার ধারণ করে। সেই কারণেই বোধহয় একসঙ্গে সংসার করা হল না দুজনের। এছাড়া ভৌগোলিক দূরত্বও তাঁদের সম্পর্কের অন্যতম বাধা। মার্কিন মুলুকে নিজের কাজের জগত গড়েছেন। কসমেটোলজি বিশেষজ্ঞ রোজার সেখানে মেকওভার স্টুডিও রয়েছে। অন্য়দিকে তাহসান বাংলাদেশের শিকড়ের টান অস্বীকার করতে পারেননি।

    বিচ্ছেদ নিয়ে তাহসান অত্যন্ত পরিমিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি কেবল সম্পর্কের ইতি টানার কথাটি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, রোজার পদবি বদল এবং ছবি মুছে ফেলা বুঝিয়ে দিচ্ছে, তিনি এই অধ্যায় থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে চান।

    মিথিলার সঙ্গে তাহসানের প্রথম বিয়ে ভাঙার পর ভক্তরা ভেবেছিলেন রোজার হাত ধরে তাঁর জীবনে হয়তো দীর্ঘস্থায়ী বসন্ত আসবে। কিন্তু সেই আশা পূরণ না হওয়ায় মন ভেঙেছে দুই বাংলার অগুনতি ভক্তের। বিশেষ করে, বয়সের ব্যবধানকে কেন্দ্র করে যে ট্রোলিং শুরু হয়েছিল, এই বিচ্ছেদ যেন সেই সমালোচকদেরই পাল্লা ভারী করল। ওদিকে তাহসানের প্রথম স্ত্রী মিথিলার সঙ্গে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্য়ায়ের বিচ্ছেদের জল্পনাও বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে। তাহসানের বিয়ে ভাঙার পর অনেক অনুরাগী তো মিথিলা-তাহসানের এক হওয়ার স্বপ্নও দেখছেন।

    তাহসান জানিয়েছেন, বিয়ের ছয় মাস পর থেকেই আলাদা দু-জনে। ফেব্রুয়ারিতেই সম্ভবত তাঁদের আইনি বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবে।

    News/Entertainment/Tahsan-Roja: তাহসানের শেষ চিহ্ন মুছলেন রোজা! বয়সের ফারাকের জন্য়ই কি এক বছরেই ভাঙল তাহসানের ২য় বিয়ে?
