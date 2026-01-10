মিথিলার পর এবার রোজার সঙ্গেও বিয়ে ভাঙল তাহসানের? 'আমরা এখন…' মুখ খুললেন নায়ক

বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা গায়ক তাহসান রহমান খান। রাফিয়াত রশিদ মিথিলার প্রাক্তন গত বছর রোজা আহমেদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বছর ঘুরতেই গুঞ্জন তাঁদের সম্পর্কে নাকি চিড় ধরেছে! সত্যি কি বিচ্ছেদ হচ্ছে তাঁদের? এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়ক।
বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা গায়ক তাহসান রহমান খান। রাফিয়াত রশিদ মিথিলার প্রাক্তন গত বছর রোজা আহমেদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বছর ঘুরতেই গুঞ্জন তাঁদের সম্পর্কে নাকি চিড় ধরেছে! সত্যি কি বিচ্ছেদ হচ্ছে তাঁদের? এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়ক।
সত্যি কি বিয়ে ভাঙছে অভিনেতা তাহসান রহমান খান ও রোজা আহমেদের? শোনা গিয়েছে গত বছরের জুলাই মাস থেকেই নাকি তাঁরা আলাদা থাকা শুরু করেছিলেন। আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে সিলমোহর দেন নায়ক। তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইনি কখনও। কিন্তু বিবাহবার্ষিকী নিয়ে কিছু ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে। আমার চোখে পড়েছে সে খবর। তাই জানাচ্ছি, আমরা এখন একসঙ্গে থাকছি না।’
আসলে গত বছর মাত্র চার মাস সম্পর্কে থাকার পর রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তাহসান খান। রোজা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে ‘ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট’ হিসাবে কাজ করতেন। পাশাপাশি, নিউ ইয়র্কে তাঁর নিজস্ব একটি পার্লার রয়েছে। তাঁদের বিয়ের কিছু মাস পর থেকেই তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন শুরু হয়। তখন অবশ্য এই নিয়ে তাঁরা কেউই মুখ খোলেননি সমাজমাধ্যমে। এরপর প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে গুঞ্জন আরও বাড়তে থাকলে। অভিনেতা প্রথম মুখ খোলেন।
উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ৩ অগস্ট ভালোবেসে বিয়ে করেন তাহসান ও মিথিলা। বেশ ভালোই কাটছিল তাঁদের দাম্পত্য। তাঁদের এক কন্যা সন্তানও রয়েছে। তার নাম আয়রা। তারপর ২০১৭ সালে তাদের ১১ বছরের দাম্পত্য জীবনে ইতি টানেন তাঁরা। এরপর ২০১৯ সালে রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা টলিপাড়ার জনপ্রিয় পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। যদিও বর্তমানে আলাদা থাকছেন সৃজিত -মিথিলা।