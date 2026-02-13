Edit Profile
    এবার এমএমএস কাণ্ড নাম জড়াবে আমির পুত্র ও তমান্নার! আসছে রাগিনী MMS-এর ৩য় কিস্তি

    বলিউডের জনপ্রিয় হরর-ইরোটিকা ফ্র্যাঞ্চাইজি 'রাগিনী এমএমএস'-এর তৃতীয় কিস্তি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এই ছবির মাধ্যমে এক নতুন জুটিকে পর্দায় আনতে চলেছেন নির্মাতারা। জল্পনা তুঙ্গে যে, দক্ষিণী সুন্দরী তামান্না ভাটিয়া এবং আমির-পুত্র জুনায়েদ খান-কে এই ছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যেতে পারে।

    Published on: Feb 13, 2026 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    লিউডের অন্দরমহলে কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে এক নতুন সমীকরণের গুঞ্জন। গত কয়েক বছর ধরে মায়ানগরীতে ফ্র্যাঞ্চাইজি ছবির রমরমা তুঙ্গে। সেই তালিকায় এবার নবতম সংযোজন হতে চলেছে ‘রাগিনী এমএমএস ৩’। তবে এবারের আকর্ষণ কেবল ভূতুড়ে গা ছমছমে গল্প নয়, বরং পর্দার রসায়ন। খবর চাউর হয়েছে যে, এই জনপ্রিয় হরর-ইরোটিকা সিরিজের তৃতীয় কিস্তির জন্য নির্মাতারা বেছে নিতে পারেন দক্ষিণী ও বলিপাড়ার এক নতুন জুটিকে— তামান্না ভাটিয়া এবং আমির-পুত্র জুনায়েদ খান।

    এবার এমএমএস কাণ্ড নাম জড়াবে আমির পুত্র ও তমান্নার! আসছে রাগিনী MMS-এর ৩য় কিস্তি
    এবার এমএমএস কাণ্ড নাম জড়াবে আমির পুত্র ও তমান্নার! আসছে রাগিনী MMS-এর ৩য় কিস্তি

    হরর আর সেনসুয়ালিটির মিশেলে ‘রাগিনী এমএমএস’ ফ্র্যাঞ্চাইজি বরাবরই বক্স অফিসে শোরগোল ফেলেছে। প্রথম পর্বে রাজকুমার রাও আর কায়নাজ মোতিওয়ালার হাত ধরে যে সফরের শুরু হয়েছিল, সানি লিওনের উপস্থিতিতে তা অন্য মাত্রা পেয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, তৃতীয় কিস্তিতে নির্মাতারা গল্পের বুননে আরও বেশি চমক আনতে চাইছেন। আর সেই কারণেই তামান্নার মতো এক অভিজ্ঞ এবং গ্ল্যামারাস অভিনেত্রীকে ভাবা হচ্ছে। ‘লাস্ট স্টোরিজ ২’-তে তামান্নার সাহসী অভিনয় ইতিমধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ঝড় তুলেছিল, তাই রাগিনীর চরিত্রে তাঁর কাস্টিং যে দর্শকের আগ্রহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই।

    অন্যদিকে, জুনায়েদ খানের অন্তর্ভুক্তি এই ছবির সবচেয়ে বড় ‘সারপ্রাইজ এলিমেন্ট’। আমির খানের পুত্র হিসেবে নয়, বরং নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়েই জুনায়েদ নজর কেড়েছেন নির্মাতাদের। তাঁর স্নিগ্ধ লুক আর গাম্ভীর্য রাগিনীর রহস্যময় জগতের সঙ্গে কতটা মানানসই হয়, সেটাই এখন দেখার। জুনায়েদের জন্য এটি তাঁর ক্যারিয়ারের এক সাহসী পদক্ষেপ হতে পারে।

    পিঙ্কভিলার রিপোর্ট অনুযায়ী, একতা কাপুরের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘রাগিনী এমএমএস’-এর তৃতীয় কিস্তিতে দেখা যেতে পারে এই নতুন জুটিকে। ছবির নাম রাখা হয়েছে ‘রাগিনী ৩’। ২০১১ সালে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবি ‘রাগিনী এমএমএস’ পরিচালনা করেছিলেন শশাঙ্ক ঘোষ। শোনা যাচ্ছে, নতুন কিস্তিটির হাল ধরতেও প্রস্তুত তিনি।

    তবে এই প্রজেক্টের পথ খুব একটা মসৃণ নয়। ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবির কাজ আপাতত কিছুটা থমকে গিয়েছে। এর আগে এই ছবির পরিচালক হিসেবে সাহির রাজার নাম চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু শিডিউল নিয়ে সমস্যার কারণে তাঁকে এই প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাহির বর্তমানে একটি জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মের শো-রানার হিসেবে ব্যস্ত, যার ফলে ‘রাগিনী ৩’-এর শুটিংয়ে সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। এখন নির্মাতারা নতুন পরিচালকের সন্ধানে রয়েছেন।

    সবথেকে বড় বদল আসতে চলেছে ছবির ঘরানায়। রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘রাগিনী ৩’ এবার আর স্রেফ ‘হরর-ইরোটিকা’র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং গল্পে অতিপ্রাকৃত বা ‘সুপারন্যাচারাল’ এলিমেন্টের ওপর বেশি জোর দেওয়া হবে। রাজকুমার রাও এবং কায়নাজ মোতিওয়ালার হাত ধরে যে সফরের শুরু হয়েছিল, ২০১৪ সালে সানি লিওনের ‘বেবি ডল’ ম্যাজিকে তা এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। এবার নির্মাতারা চাইছেন তামান্না ভাটিয়াকে দিয়ে সেই একই ধরণের গ্ল্যামারাস মিউজিক্যাল নম্বর পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে।

    বর্তমানে তামান্না তাঁর আগামী থ্রিলার ছবি ‘VVAN: Force of the Forest’ নিয়ে ব্যস্ত, যেখানে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। অন্যদিকে, জুনায়েদ খানকে আগামীতে দেখা যাবে সাই পল্লবীর বিপরীতে ‘এক দিন’ ছবিতে। পুরনো আমলের রোম্যান্টিক আবহে তৈরি সেই ছবির টিজার ইতিমধ্যেই দর্শকদের মন জয় করেছে। এখন দেখার, ‘রাগিনী ৩’-এর রহস্যময় দুনিয়ায় জুনায়েদ আর তামান্নার রসায়ন কতটা ভয় আর শিহরণ জাগাতে পারে। যদিও এই কাস্টিং নিয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে অনুরাগীদের উৎসাহের পারদ এখনই তুঙ্গে।

