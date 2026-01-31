লাল সুইমিং কস্টিউমে নেটদুনিয়ায় ঝড় তুললেন লাস্যময়ী তামান্না! রইল ছবি

লাল সুইমিং কস্টিউমে নেটদুনিয়ায় ঝড় তুললেন লাস্যময়ী তামান্না! রইল ছবি
তামান্না তাঁর কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবন সবটা নিয়েই সব সময় খবরে থাকেন। গ্ল্যামারাস রেড কার্পেট লুক হোক বা সাধারণ ছুটির পোশাক, তিনি প্রতিটা লুককেই দারুন ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তবে তামান্নার সর্বশেষ ফটোশ্যুট রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে। তীব্র ঠান্ডার মধ্যেই তামান্না সাঁতারের পোশাক পরে নেটদুনিয়ায় ঝড় তুলেছেন।
দক্ষিণ থেকে বলিউড পর্যন্ত তাঁর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। তাঁর ভক্ত সংখ্যা অগণিত। তবে কেবল নায়িকার অভিনয় নয়, তাঁর ক্লাসিক, সাহসী লুকও সকলকে বার বার অবাক করেছেন। তিনি যেভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সব লুক ক্যারি করেন তাঁর অতুলনীয়।
তামান্না ভাটিয়া সম্প্রতি তাঁর সর্বশেষ বোল্ড ফটোশ্যুটের ছবি প্রকাশ করেছেন। লাল রঙের সাঁতারের পোশাকে তাকে অসাধারণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ছবিগুলিতে, অভিনেত্রীকে তার সুইমিং কস্টিউম পরে রোদ পোহাতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তার উজ্জ্বল মুখ এবং এলোমেলো চুল নায়িকাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। যদিও এটা নিশ্চিত নয় যে এই ছবিগুলি কোনও ফটোশ্যুটের নাকি ছুটি কাটানোর সময়কার, ভক্তরা নায়িকাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।
কাজের সূত্রে, তামান্না ভাটিয়া বর্তমানে ‘ভিভান ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট’ ছবির জন্য চর্চায় রয়েছেন। শীঘ্রই তাঁকে এই ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন অরুণাভ কুমার এবং দীপক মিশ্র। ছবিতে, তামান্না ভাটিয়াকে বলিউড অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে। ছবিটি এই বছরের ১৫ মে মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে।