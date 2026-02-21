Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আগেই পাঠিয়েছিলেন আইনি নোটিশ, এবার মিমির বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের তনয়ের

    ঘটনার সূত্রপাত গত মাসে। বনগাঁর একটি অনুষ্ঠানে পারফরম্যান্স করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়েই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মিমি, যার জেরে তনয় শাস্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে।

    Published on: Feb 21, 2026 11:00 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ঘটনার সূত্রপাত গত মাসে। বনগাঁর একটি অনুষ্ঠানে পারফরম্যান্স করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়েই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মিমি, যার জেরে তনয় শাস্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে।

    মিমির বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ তনয়ের
    মিমির বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ তনয়ের

    জেল থেকে মুক্তি পেতেই তনয় শাস্ত্রী মিমির বিরুদ্ধে করেন মানহানির মামলা। শুক্রবার বিকেলে বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান, অভিনেত্রী অনুষ্ঠানে আসার জন্য ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন যা তিনি ফেরত চান। এছাড়া যে সম্মানহানি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০ লক্ষ টাকা তিনি দাবি করেছিলেন।

    আরও পড়ুন: 'নিজের গলায় ছুরি চালাতে পারব না... ', হঠাৎ এমন কথা কেন বললেন শ্বাশ্বত?

    মিমির বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এবার বনগাঁ থানায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথাও জানান তনয়। তিনি জানান, মিমি চক্রবর্তীকে জনসমক্ষে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। নিজের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিচার চেয়ে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানান তিনি।

    তনয় শাস্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে মিমি চক্রবর্তীকে কোনওরকম অপমান করা হয়নি। সময়ের থেকে অনেকটা দেরি করে তিনি আসায় শুধুমাত্র তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল মঞ্চ থেকে। কিন্তু মিমির করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে থাকতে হয়েছে তারই বিচার চেয়ে তিনি দ্বারস্থ হলেন প্রশাসনের কাছে।

    আরও পড়ুন: সিঁথি ভর্তি সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, সাদামাটা এই বধূই আজকের বিখ্যাত খলনায়িকা,কে বলুন তো?

    প্রসঙ্গত, জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তনয় শাস্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।’ তারপরই তিনি ২০ লক্ষ টাকার মানহানির মামলা করেছিলেন অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে, এবার সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন থানায়। যদিও এই গোটা ঘটনায় মিমির তরফ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

    News/Entertainment/আগেই পাঠিয়েছিলেন আইনি নোটিশ, এবার মিমির বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের তনয়ের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes