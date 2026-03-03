ফের বিপাকে মিমি, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে এবার আদালতে জোড়া মামলা দায়ের করলেন তনয়

বছরের শুরুতে যে সমস্যা সূত্রপাত ঘটেছিল মিমি চক্রবর্তী জীবনে, তার সমাধান হওয়া তো দূর যেন একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ছেন অভিনেত্রী। বনগাঁর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে মঞ্চেই হেনস্থার শিকার হন মিমি।
বছরের শুরুতে যে সমস্যা সূত্রপাত ঘটেছিল মিমি চক্রবর্তীর জীবনে, তার সমাধান হওয়া তো দূর যেন একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ছেন অভিনেত্রী। বনগাঁর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে মঞ্চেই হেনস্থার শিকার হন মিমি, যার ফলে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছিল অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক তনয় শাস্ত্রীকে।
তবে জেল থেকে বেরিয়েই তনয় শাস্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন মিমিকে তিনি দেখে নেবেন এই বলে। এরপর থানায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ডায়েরি করেছিলেন তনয়। এবার মিমির বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করলেন বনগাঁ আদালতে।
মিথ্যে অপবাদ এবং মানহানিকর বক্তব্য, এই দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে দুটি আলাদা মামলা দায়ের করেন তনয়। মানহানির মামলা হিসেবে তিনি দাবি করেন ২০ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি তনয়ের হয়ে মামলা লড়ছেন।
মানহানির মামলার পাশাপাশি অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করেন তনয়। অনুষ্ঠানের জন্য মিমি যে ২ লাখ ৬৫০০০ টাকা অগ্রিম নিয়েছিলেন সেটাও ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন তনয় শাস্ত্রী।
তনয় শাস্ত্রী দাবি অনুযায়ী, অগ্রিম টাকা নেওয়া সত্বেও সময় মত অনুষ্ঠানে আসেন নি মিমি। শুধু তাই নয়, তাঁকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছেন অভিনেত্রী এই অভিযোগ তুলে তিনি কোর্টের দ্বারস্থ হন। এই গোটা ব্যাপারটাই তিনি আইনের উপর ভরসা রাখছেন বলেই জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে।
প্রসঙ্গত, বনগাঁর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল ঠিক রাত দশটায় কিন্তু আয়োজকদের অভিযোগ অনুযায়ী মিমি চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এগারোটার পর। তনয় শাস্ত্রী দাবি জানিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি রাত বারোটা পর্যন্ত পারমিশন নিয়েছিলেন অনুষ্ঠান চালানোর তাই বারোটা বাজতে তিনি মিমি চক্রবর্তীকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেন।
তনয়ের দাবি অনুযায়ী, তিনি কোনরকম অসম্মানজনক কথা বলেন নি। শুধুমাত্র সময় হয়ে গিয়েছে বলেই তিনি অভিনেত্রীকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেছিলেন। এই গোটা ঘটনায় সমাজ মাধ্যমের পাতায় বারবার উঠে এসেছে বনগাঁর নাম।