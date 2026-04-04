    বনগাঁ কাণ্ডের রেশ টেনে বড় সিদ্ধান্ত তনয় শাস্ত্রীর, ভোটের মুখে যোগ দিলেন বিজেপিতে

    চলতি বছরের গোড়ার দিকে বনগাঁ কাণ্ড ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল নেটপাড়া। এবার সেই ঘটনার রেশ টেনে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন তনয় শাস্ত্রী। ভোটের ঠিক মুখেই যোগ দিলেন বিজেপিতে। বিরোধী দলের যোগ দিয়েই তিনি ফের উল্লেখ করলেন বনগাঁ কাণ্ডের কথা।

    Apr 4, 2026, 13:00:15 IST
    By Swati Das Banerjee
    চলতি বছরের গোড়ার দিকে বনগাঁ কাণ্ড ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল নেটপাড়া। এবার সেই ঘটনার রেশ টেনে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন তনয় শাস্ত্রী। ভোটের ঠিক মুখেই যোগ দিলেন বিজেপিতে। বিরোধী দলের যোগ দিয়েই তিনি ফের উল্লেখ করলেন বনগাঁ কাণ্ডের কথা।

    হাবরা বিধানসভার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলেন তনয়। বিজেপিতে যোগ দিয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়েন তনয়। তিনি বলেন, ‘আমাকে পুরোপুরি ফাঁসানো হয়েছিল। তৃণমূল থেকে করা হয়েছিল। আজকে আমি প্রকাশ্যে আনলাম।’

    আরও পড়ুন: ‘রাহুল বলল ড্রোন শট দেব, আর…', সহকর্মীর প্রয়াণে চাঁচাছোলা মন্তব্য স্বস্তিকার

    তনয় আরও বলেন, ‘তৃণমূলের পাওয়ার নিয়ে আমাকে আইনিভাবে ভীষণ টর্চার করা হয়েছিল। হিন্দুত্বের এই সরকারের ন্যায্য বিচার আছে।’ প্রসঙ্গত, মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে যখন তনয় শাস্ত্রী মামলা দায়ের করেছিলেন সেই সময় তনয়ের হয়ে লড়াই করেছিলেন বিজেপির আইনজীবী নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

    বনগাঁ বিতর্ক প্রসঙ্গে

    বনগাঁর একটি অনুষ্ঠানে মিমি চক্রবর্তী শো করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার জন্য মিমিকে স্টেজ থেকে নামিয়ে দেন অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক তনয় শাস্ত্রী।

    এই গোটা ঘটনায় সরব হয়ে মিমি চক্রবর্তী এফ আই আর দায়ের করেন বনগাঁ থানায়। শুধু তাই নয়, তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেন তিনি। মিমির অভিযোগ অনুযায়ী তনয়কে গ্রেফতার করা হয় এবং জেল হেফাজতে রাখা হয় তাঁকে।

    আরও পড়ুন: 'নিনিকে বাবিন জেঠুকে চেনাতে তো হবেই...', রাহুলকে খোলা চিঠি লিখলেন অনিন্দিতা

    জেল থেকে বেরিয়েই মিমির বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেন তনয়। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে শুরু করে টাকা ফেরত না দেওয়া, একাধিক অভিযোগে মিমির বিরুদ্ধে মামলা করেন তনয় শাস্ত্রী।

    প্রাক্তন তৃণমূল সংসদ মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করার পর অবশেষে তনয়ের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা অবাক হয়েছেন সাধারণ মানুষ তবে তনয় জানিয়েছেন, তিনি প্রথম থেকেই বিজেপির আদর্শ মেনে চলেন। যদিও এই বিষয় নিয়ে মিমির তরফ থেকে এখনও কোনও মন্তব্য আসেনি।

