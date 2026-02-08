Edit Profile
    হাতে জ্বলজ্বল করছে আংটি, প্রপোজ ডে-তে কি তবে পর্দার 'ইনকা' তনয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন প্রেমিক সুচেতক?

    আর এই প্রোপোজ ডে-তে প্রেমিকের সঙ্গে মাখোমাখো ছবি পোস্ট করে নেটিজেনদের দিলেন বিশেষ বার্তা। প্রপোজ ডে--র আংটির ছবিও ভাগ করে নেন তিনি। বিশেষ এই দিনে অভিনেত্রীকে কি তবে তাঁর প্রেমিক বিয়ের প্রস্তাব দিলেন?

    Published on: Feb 08, 2026 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তনয়া মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তাঁকে 'লক্ষ্মীঝাঁপি' ধারাবাহিকে 'ইনকা'র চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। পর্দায় তাঁর চরিত্রটি জাঁজরেল খলনায়িকার। মেগার নায়ক 'দীপ'কে ইনকার চাই, যেভাবেই হোক। কিন্তু বাস্তবে ভারী ভীষণ মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে তনয়া। তাঁর প্রেম জীবনেও পর্দার মতো কোনও টানাপোড়েন নেই। তাই প্রেমিক সুচেতক করের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই নানা মিষ্টি মুহূর্তের ছবি ভাগ করে নেন তিনি।

    হাতে জ্বলজ্বল করছে আংটি, প্রপোজ ডে-তে কি তবে পর্দার 'ইনকা' তনয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন প্রেমিক সুচেতক?
    হাতে জ্বলজ্বল করছে আংটি, প্রপোজ ডে-তে কি তবে পর্দার 'ইনকা' তনয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন প্রেমিক সুচেতক?

    আর এই প্রপোজ ডে-তে প্রেমিকের সঙ্গে মাখোমাখো ছবি পোস্ট করে নেটিজেনদের দিলেন বিশেষ বার্তা। প্রপোজ ডে-র আংটির ছবিও ভাগ করে নেন তিনি। বিশেষ এই দিনে অভিনেত্রীকে কি তবে তাঁর প্রেমিক বিয়ের প্রস্তাব দিলেন?

    নায়িকা রবিবার তাঁর ইনস্টাগ্রামে বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নেন। ছবিতে খয়েরি রঙের ব্যাকলেস গাউনে দেখা মেলে নায়িকার। অন্যদিকে, সুচেতকের পরনে ছিল কালো রঙের শার্ট ও ধূসর রঙের জিন্স।

    প্রথম ছবিতেই দেখা যায় অভিনেত্রীর হাতে আংটি সেটাই ফোকাস করা হয়েছে। তাঁর অন্য হাতে ছিল একগুচ্ছ ফুল। তারপর দেখা যায় সমুদ্রের পাড় সাদা গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো। সেখানেই রাখা ডাইনিং টেবিলে, আর তার দুদিকে রাখা চেয়ারে বসে তাঁরা দু'জন। সুচেতকের হাতে তনয়ার হাত। এরপর একটি ছবিতে দেখা যায় সুতেচক হাঁটু মুড়ে বসে তনয়াকে প্রপোজ করছেন। সমুদ্রের পাড়ে তাঁদের কাপল ডান্সও করতে দেখা যায়।

    ছবি ও ভিডিয়োটি পোস্ট করে তনয়া ক্যাপশনে লেখেন, ‘স্বপ্ন তো অনেকেই দেখে, কিন্তু আমি সেই স্বপ্নে তোমাকে চাই।’ তারপর অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন, ‘কমেন্টে জানান, সূর্যাস্ত না সূর্যোদয়—কোনটি আপনার বেশি প্রিয়? আপনার পছন্দের মানুষটিকে ট্যাগ করে মনের কথা জানিয়ে দিন!' তারপর তিনি লেখেন, 'হ্যাপি প্রপোজ ডে।' তবে নায়িকাকে এই বিশেষ দিনে তাঁর প্রেমিক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন কিনা তা অবশ্য তিনি খোলসা করেননি।

    তবে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই খোলামেলা তনয়া। লুকোছাপা না-পসন্দ তাঁর। লং ডিসট্যান্ট রিলেশনশিপ দু'জনের। পাশ্চাত্য ডান্সে পটু তনয়ার প্রেমিক। সুচেতক Dance Lounge Markham নামের এক ডান্স স্টুডিয়োর সঙ্গে যুক্ত। ল্যাটিন আমেরিকান ডান্স স্টাইলে পারদর্শী তিনি। নাচের সুবাদেই এদেশ-সেদেশ ঘুরে বেড়ান। তাই প্রেমিকের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারেন না তনয়া। তবে সময়-সুযোগ হলে একসঙ্গে সাগরপারে সময় কাটাতে ভালোবাসেন দু'জনেই।

