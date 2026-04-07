শ্যুটিং করতে গিয়ে কী সত্যিই পুড়ে যায় মুখ? ঠিক কী হয়েছিল ফ্লোরে, জানালেন তনিষ্কা

শ্যুটিং করতে গিয়ে কী সত্যিই পুড়ে যায় মুখ? ঠিক কী হয়েছিল ফ্লোরে, জানালেন তনিষ্কা
গত ২৯ মার্চ রাহুলের মৃত্যুর পরেই খুব স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি সবার আগে উঠে এসেছে সেটি হল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুরক্ষা কতটা দেওয়া হয় শ্যুটিং ফ্লোরে। এই মর্মে অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু রাহুলের মৃত্যুর পরেই হঠাৎ করে যখন জানা যায়, ‘কুসুম’ ধারাবাহিকে শ্যুটিং চলাকালীন পুড়ে গিয়েছেন তনিষ্কা, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই আবার হইচই শুরু হয়ে যায়।
যদিও এই গোটা ঘটনায় অভিনেত্রীর মা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, অভিনেত্রী পুড়ে যাননি। খুব সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার ফলে এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি বলে তিনি জানিয়েছিলেন।
এবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজেই সেদিনের কথা শেয়ার করলেন ‘কুসুম’। ৭ এপ্রিল আর্টিস্ট ফোরামের মিটিং থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তনিষ্কা ওরফে কুসুম বলেন, ‘মুখ পুড়ে যায়নি আমার। হাতে অল্প ছ্যাঁকা লেগেছিল। যেহেতু আমার হাতে মেটাল চুড়ি ছিল, তাই সেটা আটকে গিয়েছিল আর আমি ভয় পেয়ে পিছনে চলে যাই।’
অভিনেত্রী বলেন, ‘ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দৌড়ে আসে। সবাই খুব সহযোগিতা করেছিল আমাকে। রান্না করতে গিয়ে যেমন ছ্যাঁকা লাগে ঠিক তেমনি ছ্যাঁকা লেগেছিল। মুখ পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। আমি কাজ পড়াশোনা সব কিছুই করছি আর একদম ভালো আছি আমি।’
অভিনেত্রীর মা আগেও জানিয়েছিলেন, রাহুলের মৃত্যুর পরে নয় বরং ঘটনাটি ঘটেছিল আরও আগে। দোলের সময় ন্যাড়াপোড়া - র শ্যুটিং চলছিল, তখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
প্রসঙ্গত, রাহুলের মৃত্যুর পর প্রত্যেকের সুরক্ষার জন্য একটি কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে আর্টিস্ট ফোরামের তরফ। এই সিদ্ধান্তের সহমত জানিয়েছেন সকলে। আজ অর্থাৎ ৭ এপ্রিল সকাল ১০ টায় আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে ডাকা হয়েছিল একটি মিটিং যেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলে।