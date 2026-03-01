Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে গেলেন তনুশ্রী! হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত? 'আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন…', যা জানালেন নায়িকা

    ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তনুশ্রী গোস্বামী। সমাজমাধ্যমে তিনি খুবই অ্যাক্টিভ থাকেন। কিন্তু এবার তিনি জানালেন তিনি সমাজমাধ্যম থেকে বিরতি নিচ্ছেন। হঠাৎ কী এমন হল যে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল তনুশ্রীকে?

    Published on: Mar 01, 2026 12:28 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তনুশ্রী গোস্বামী। সমাজ মাধ্যমে তিনি খুবই অ্যাক্টিভ থাকেন। তাঁর রোজনামচার নানা খুঁটিনাটি, শ্যুটিং ফাঁকে ফাঁকে মেকআপ রুমের খুনসুটি সবটাই অভিনেত্রী তাঁর ভ্লগের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। কিন্তু এবার তিনি জানালেন তিনি সমাজমাধ্যম থেকে বিরতি নিচ্ছেন। হঠাৎ কী এমন হল যে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল তনুশ্রীকে?

    সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে গেলেন তনুশ্রী! হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত? 'আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন…', যা জানালেন নায়িকা
    সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে গেলেন তনুশ্রী! হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত? 'আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন…', যা জানালেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: ব্যাট হাতে মাঠে ঝড় তুলতে আসছে 'ঘূর্ণি'! ‘নায়কের নাম কি আম্ফান?’ জলসার নতুন মেগার প্রোমো দেখে ট্রোল নেটিজেনদের

    রবিবার তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। সেখানেই তিনি জানান আপাতত সমাজমাধ্যম থেকে বিরতি নিচ্ছেন তিনি। ঠিক কি লেখেন অভিনেত্রী? তিনি লেখেন, ‘আমি জীবনের একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কিছুদিনের জন্য আমাকে সমাজমাধ্যমে আর দেখা যাবে না। দয়া করে আমার ও আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন।’ তবে তাঁর বা তাঁর পরিবারের ঠিক কী হয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি অনুশ্রী।

    আরও পড়ুন: বিয়ের পর ২১টি শহরে মিষ্টি ও খাবার বিতরণ করবেন রশ্মিকা-বিজয়! তালিকায় নেই বাংলা

    তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীরা নানা মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। একজন লেখেন, ‘সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।’ আর একজন লেখেন, ‘তুমি যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই যা না কেন, খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।’

    আরও পড়ুন: বিয়ের পর ২১টি শহরে মিষ্টি ও খাবার বিতরণ করবেন রশ্মিকা-বিজয়! তালিকায় নেই বাংলা

    কাজের সূত্রে নায়িকাকে সর্বশেষ তুই আমার হিরো ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল। সদ্যই শেষ হয়েছে সেই মেগার শ্যুটিং। এই ধারাবাহিকে কাজের সময় মেকআপ রুমের নানা মজার ভিডিয়ো তিনি তুলে ধরেন তাঁর ভ্লগে। তাছাড়াও তনুশ্রী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা মিষ্টি মুহূর্ত, নানা রান্না, তাঁর মেগার বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর মুহূর্ত সবই সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে আনতেন। শুধু তাই নয় কিছুদিন আগেই ছিল জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। সেখানেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

    News/Entertainment/সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে গেলেন তনুশ্রী! হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত? 'আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন…', যা জানালেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes