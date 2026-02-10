Edit Profile
    Tanusree Husband: ‘সুগার ড্যাডি’ কটাক্ষকে বুড়ো আঙুল, বিদেশি বরের সঙ্গে মিষ্টি ছবি দিলেন তনুশ্রী, বয়সের ফারাক কত?

    আটলান্টার রাস্তায় ‘মি এন্ড মিস্টার’, ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহে সাতসমুদ্র পাড়ে জমল তনুশ্রীর প্রেম!

    Published on: Feb 10, 2026 4:02 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বিয়ের ছবি আগেই দেখেছিলেন ভক্তরা। তবে বিয়ের পর বিদেশের মাটিতে সংসার কেমন চলছে, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। অবশেষে প্রেমের সপ্তাহে সেই কৌতূহল মেটালেন টলিউড সুন্দরী তনুশ্রী চক্রবর্তী। আমেরিকার ব্যস্ত রাস্তায় বরের সঙ্গে লেন্সবন্দি হয়ে অভিনেত্রী বুঝিয়ে দিলেন— সাতসমুদ্র পাড়ে তাঁর নতুন সংসার এখন বেশ রঙিন। গত নভেম্বরে চুপিচুপি বিয়ে করেন অভিনেত্রী। পাত্র মার্কিন মুলুক নিবাসী সুজিত বসু। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে আমেরিকায় থাকেন সুজিত। তাঁর শিকড় অবশ্য় কলকাতাতেই। আইটি প্রফেশন্য়াল, টেকনোলজিস্ট সুজিত।

    লাস ভেগাসে বেড়াতে গিয়েছিলেন নায়িকা। সেখানেই আসে বিয়ের প্রস্তাব। ভিডিয়ো কলে বিয়ের সাক্ষী ছিলেন বাবা-মা। বিয়ে সেরে আপতত আমেরিকাতেই রয়েছেন নায়িকা। প্রেমের সপ্তাহে কেমন সময় কাটছে তাঁর?

    বিদেশের মাটিতে ‘ওয়ান অ্যান্ড অনলি’ ভ্যালেন্টাইন

    সম্প্রতি নিজের সমাজমাধ্যমে একটি সেলফি শেয়ার করেছেন তনুশ্রী। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিদেশের চেনা রোদমাখা রাস্তায় বরের সঙ্গে পোজ দিচ্ছেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'It's Valentine's week with my one and only valentine।' বিয়ের পর বরের সঙ্গে এটাই তাঁর প্রথম এমন ‘ক্যাজুয়াল’ ছবি, যা দেখে বোঝাই যাচ্ছে কেরিয়ারের ব্যস্ততা সরিয়ে এখন চুটিয়ে দাম্পত্য উপভোগ করছেন তিনি।

    আটলান্টার দিনরাত্রি

    বিয়ের পর এখন বেশির ভাগ সময় আমেরিকার আটলান্টাতেই কাটছে তনুশ্রীর। হানিমুনে ঘুরতে গিয়েছিলেন ফ্লোরিডায়। প্রেমের সপ্তাহে ঘরোয়া সাজে বরের সঙ্গে তাঁর এই ছবি দেখে নেটিজেনরা বলছেন, ‘টলিপাড়ার তনুশ্রী এখন বিদেশের গিন্নি।’ তবে ঘরকন্নার ফাঁকেও নিজের গ্ল্যামার যে তিনি এতটুকু কমতে দেননি, তা ছবিতে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতিই বলে দিচ্ছে। বরং তনুশ্রীর রূপের জেল্লা যেন আরও বেড়েছে। ছবির কমেন্ট বক্সে সুদীপা চট্টোপাধ্য়ায় তো বলেই বসলেন-'ওখানে থেকে থেকে তো আরও ফরসা হয়ে যাবি…. আমি আর পাশে দাঁড়াতেই পারবো না…. তোকে খুব ক্লাসি আর সুন্দরী দেখাচ্ছে….'।

    তনুশ্রীর এই ছবি পোস্ট হতেই কমেন্ট বক্সে উপচে পড়ছে টলিপাড়ার বন্ধুদের শুভেচ্ছা। সুদীপাই নন, শ্রাবন্তীও এঁকেছেন ভালোবাসার চিহ্ন। এতদিন যাঁরা তনুশ্রীর আটলান্টার জীবন নিয়ে প্রশ্ন করতেন, তাঁদের জন্য এই ছবি এক কথায় একরাশ টাটকা বাতাস।

    নায়িকার জীবনে প্রেম এসেছে বারবার, নাম জড়িয়েছে পরমব্রত থেকে রুদ্রনীলের সঙ্গে। একটা সময় ডিভোর্সি ব্য়বসায়ী রাজকুমার গুপ্তর সঙ্গেও ছিলেন সম্পর্কে। তবে থিতু হননি নায়িকা। অবশেষে সুজিতকেই বেছে নিলেন জীবনসঙ্গী হিসাবে। দু-বছরের পরিচয় তনুশ্রী-সুজিতের। পাঁচ মাস প্রেমের বয়স। অল্পদিনেই কাছাকাছি চলে আসেন দুজনে।

    তনুশ্রীর বরকে দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন, আসলে নায়িকার থেকে বয়সে কত বড় সুজিত? সুজিত বসু ১৯৯৮ সাল থেকে কর্মসূত্রে আমেরিকায় থাকেন। অর্থাৎ দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত USA তাঁর ঠিকানা। তাঁর সঠিক বয়স জানা না গেলেও, তনুশ্রীর বর ১৯৯০-এর গোড়াতেই সর্দার বল্লভভাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন কম্পিউটার অ্য়াপ্লিকেশনে। সেই সময় তাঁর আনুমানিক বয়স ছিল কুড়ির কোঠায়। অর্থাৎ সুজিতের বর্তমান বয়স ৫৫-র আশেপাশে। তনুশ্রীর থেকে বয়সে প্রায় ১৫ বছরের বড় তিনি।

