বিয়ের একমাসও হয়নি, বরকে ছাড়া একাই ক্যাফেতে তনুশ্রী! ‘তখন উষ্ণতা…’, লিখলেন নায়িকা

বিয়ের একমাসও হয়নি, বরকে ছাড়া একাই ক্যাফেতে তনুশ্রী! ‘তখন উষ্ণতা…’, লিখলেন নায়িকা
টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। সদ্যই স্বপ্নের বিয়ে সেরেছেন বিদেশে। তবে বিয়ের পর বরকে ছাড়া একাই এলেন ক্যাফেতে লিখলেন, ‘তখন উষ্ণতা…’। ব্যাপার কী?
টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। সদ্যই স্বপ্নের বিয়ে সেরেছেন বিদেশে। তবে বিয়ের পর বরকে ছাড়া একাই এলেন ক্যাফেতে লিখলেন, ‘তখন উষ্ণতা…’। ব্যাপার কী?
আরও পড়ুন: সহজের জন্মদিনের উদযাপনে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দেখা মিলল না রাহুলের! তবে কি অনুপস্থিত ছিলেন তিনি?
বুধবার নায়িকা তাঁর কিছু ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে একটি ক্যাফেতে দেখা যায় তাঁকে। কালো রঙের সোয়েটার, গলায় চেন, চোখে টানা আই লাইনার, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক আর হালকা মেকআপে দেখা মেলে নায়িকার। ছবিগুলি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘পৃথিবী যখন হিমশীতল হয়ে উঠছে, তখন উষ্ণতা পান করছি।’ কিন্তু নায়িকার সঙ্গে তাঁর বরকে দেখা যায়নি। তিনি ছবি পোস্ট করতেই নেটিজেনরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন।
আরও পড়ুন: মা-বাবার মৃত্যুতে ঘুরেছিল শাহরুখের জীবনের মোড়! 'খুব অল্প বয়স…', যা বললেন নায়ক
একজন লেখেন, ‘আমরা তোমাকে মিস করছি। তোমার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।’ একজন আবার নায়িকাকে অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ‘প্রথম দুটো ছবি দেখে ভাবলাম অনুষ্কা শর্মা।’
আরও পড়ুন: এক বছরের মেয়েকে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপে কাঞ্চন-শ্রীময়ী! পরিবারের সঙ্গে কোথায় ঘুরতে গেল কৃষভি?
প্রসঙ্গত, নভেম্বরের শেষ দিকে সুখবর দেন তনুশ্রী চক্রবর্তী। সূদূর আমেরিকার লাস ভেসাসে বিয়ে সারেন ‘ডিপ ফ্রিজ’ নায়িকা। ঘুরতে গিয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে। সেখানেই চুপিচুপি বিয়ে করেন অভিনেত্রী। পাত্র মার্কিন মুলুক নিবাসী সুজিত বসু। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে আমেরিকায় থাকেন সুজিত। তাঁর শিকড় অবশ্য় কলকাতাতেই। আইটি প্রফেশন্য়াল, টেকনোলজিস্ট সুজিত।
আরও পড়ুন: 'প্রস্তুত থেকো…', ভারতে আসার আগে কপিলকে সতর্কবার্তা প্রিয়াঙ্কার? জানেন কেন?
প্রায় পাঁচ মাস ধরে প্রেম করেছেন তাঁরা। এক বন্ধুর মাধ্যমে আলাপ তাঁদের। একবার মাঝে আমেরিকায় গিয়ে দেখাও করেছিলেন। আসলে বিয়েটা পুরোপুরি সারপ্রাইজ ছিল তনুশ্রীর জন্য। তিনি লাস ভেগাসে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন সুজিতের সঙ্গে। এদিকে সুজিত করে রেখেছিলেন সমস্ত আয়োজন। অগত্যা বাবা-মাকে ভিডিয়ো কলে রেখে, বিয়েটা করে ফেলেন। স্বপ্নের মতো সুন্দর সেই মুহূর্ত। হোয়াইট গাউন পরেছিলেন অভিনেত্রী। হাতে মেহেন্দি। সঙ্গে হিরের গয়না। অন্য দিকে, সুজিত একেবারে সাহেবি পোশাকে সেজেছিলেন। কালো স্যুটে দেখা যায় সুজিতকে। নায়িকাকে সুজিত প্রপোজ করেছেন হিরের আংটি দিয়ে। আর বরের জন্য তনুশ্রী আবার ট্রিপ প্ল্যান করেছিলেন ফ্লোরিডাতে।