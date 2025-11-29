Edit Profile
    Tanusree Husband Age: ‘বর তো সুগার ড্যাডি', বিয়ে করতেই ট্রোলড তনুশ্রী, আমেরিকা নিবাসী পাত্র কত বড় বয়সে?

    Tanusree Husband Age: ‘বাবার বয়সী’ প্রবাসীকে বিয়ে নিয়ে কটাক্ষ তনুশ্রীকে। ৪১-এ সাত পাক ঘুরলেন নায়িকা। বরের বয়স কত?

    Published on: Nov 29, 2025 7:28 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    শুক্রবার সাত সকালে সুখবর দেন তনুশ্রী চক্রবর্তী। সূদূর আমেরিকার লাস ভেসাসে বিয়ে সেরেছেন ‘ডিপ ফ্রিজ’ নায়িকা। ঘুরতে গিয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে। সেখানেই চুপিচুপি বিয়ে করেন অভিনেত্রী। পাত্র মার্কিন মুলুক নিবাসী সুজিত বসু। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে আমেরিকায় থাকেন সুজিত। তাঁর শিকড় অবশ্য় কলকাতাতেই। আইটি প্রফেশন্য়াল, টেকনোলজিস্ট সুজিত।

    ‘সুগার ড্যাডিকে বিয়ে', সাত পাক ঘুরতেই ট্রোলড তনুশ্রী, আমেরিকা নিবাসী বর কত বড় বয়েসে?
    'সুগার ড্যাডিকে বিয়ে', সাত পাক ঘুরতেই ট্রোলড তনুশ্রী, আমেরিকা নিবাসী বর কত বড় বয়েসে?

    ৪১-এ এসে আইবুড়ো নাম ঘোচালেন তনুশ্রী। তাঁর জীবনে প্রেম এসেছে বারবার, নাম জড়িয়েছে পরমব্রত থেকে রুদ্রনীলের সঙ্গে। একটা সময় ডিভোর্সি ব্য়বসায়ী রাজকুমার গুপ্তর সঙ্গেও ছিলেন সম্পর্কে। তবে থিতু হননি নায়িকা। অবশেষে সুজিতকেই বেছে নিলেন জীবনসঙ্গী হিসাবে।

    তনুশ্রী-সুজিতের বিয়ের ছবি ভাইরাল হতেই ভক্তরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে ট্রোলারের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অনেকেই নায়িকাকে কটাক্ষ করেছেন তাঁর ‘বুড়ো বর’কে নিয়ে। ‘মিষ্টি বাপি-কে বিয়ে’, ‘সুগার ড্য়াডিকে বিয়ে করলেন তনুশ্রী’ এমন মন্তব্য়ে ছেয়ে গিয়েছে নেটপাড়া।

    তনুশ্রীকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তাঁর ডিপ-ফ্রিজ সহ-নায়িকা অনুরাধা মুখোপাধ্য়ায়। নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুরাধা লেখেন, ‘আমার মিলি দিদি (তনুশ্রী)-কে বিবাহিত জীবনের অনেক শুভেচ্ছা’।

    তনুশ্রীর এই পোস্টের কমেন্ট বক্সে লেখেন, ‘সুগার ড্যাডি’। যা দেখে চটে যান অনুরাধা। ট্রোলারকে যোগ্য জবাব দেন ‘মিলি দিদি’র বোন। তিনি পালটা লেখেন, ‘তুমিও নিজের জন্য একজন খোঁজো। যদি তোমার মনে হয় আইনত বিয়ে করা মানে সুগার ড্য়াডি’।

    আরেকজন লেখেন, ‘বিয়ে করলেন তনুশ্রী। তাঁর বাবার বন্ধু ও মায়ের স্কুল কলেজ জীবনের প্রথম প্রেমিকের সাথে’। অনুরাধা পালটা লেখেন, ‘কী টক্সিক আপনি’।

    তনুশ্রীর বরকে দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন, আসলে নায়িকার থেকে বয়সে কত বড় সুজিত? সুজিত বসু ১৯৯৮ সাল থেকে কর্মসূত্রে আমেরিকায় থাকেন। অর্থাৎ দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত USA তাঁর ঠিকানা। তাঁর সঠিক বয়স জানা না গেলেও, তনুশ্রীর বর ১৯৯০-এর গোড়াতেই সর্দার বল্লভভাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন কম্পিউটার অ্য়াপ্লিকেশনে। সেই সময় তাঁর আনুমানিক বয়স ছিল কুড়ির কোঠায়। অর্থাৎ সুজিতের বর্তমান বয়স ৫৫-র আশেপাশে। তনুশ্রীর থেকে বয়সে প্রায় ১৫ বছরের বড় তিনি।

    দু-বছরের পরিচয় তনুশ্রী-সুজিতের। পাঁচ মাস প্রেমের বয়স। অল্পদিনেই কাছাকাছি চলে আসেন দুজনে। সুজিতের বিয়ের প্রস্তাব তাই ফেরাননি নায়িকা। মা-বাবা'কে ভিডিয়ো কলে রেখেই ভেগাসে হোয়াইট ওয়েডিং সারলেন। কলকাতায় ফিরে হিন্দু রীতি মেনে বিয়ে করবেন দুজনে। আপতত তনুশ্রীকে লাল বেনারসিতে কনের সাজে দেখবার অপেক্ষা।

