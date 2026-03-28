সোহিনী-দেবশঙ্করের ‘কমলা নিবাস’-এ পরমব্রতর পর এবার যোগ দিলেন এই অভিনেত্রী! কে তিনি?
কিছুদিন আগেই জি বাংলার পক্ষ থেকে 'কমলা নিবাস' -এর প্রোমো প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। এই মেগায় জুটিতে দেখা যাবে সোহিনী সেনগুপ্ত ও দেবশঙ্কর হালদারকে। মধ্যবিত্ত সংসারের এক সহজ সরল প্রতিচ্ছবি উঠে আসবে ধারাবাহিকে। তবে এই মেগায় চমকের শেষ নেই। এই ধারাবাহিকের হাত ধরেই অনেকদিন পর ছোট পর্দায় ফিরবেন পরমব্রত চট্টপাধ্যায়। তবে এখানেই শেষ নয়। ধারাবাহিকে টলিপাড়ার আর এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীও এন্ট্রি নিতে চলেছেন। জানেন তিনি কে?
তিনি হলে তনুশ্রী গোস্বামী। এর আগে জি বাংলায় নিমফুলের মধু ধারাবাহিকে সকলের মনজয় করে নিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়াও একাধিক মেগা রয়েছে তনুশ্রীর ঝুলিতে। আর এবার খবর এই মেগাতেও তিনি থাকছেন। তনুশ্রী নিজেই সেই কথা অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। তবে তাঁকে কোন চরিত্রে দেখা যাবে তা অবশ্য জানা যায়নি এখনও। কিন্তু এর আগে পজেটিভ ও নেগেটিভ দুই ধরনের চরিত্রেই নজর কেড়েছিলেন তিনি।
প্রসঙ্গত, জি বাংলার পক্ষ থেকে শেষ যে প্রোমো আনা হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল একটা বিয়েবাড়ির আবহ। বাড়ি জুড়ে সাজো সাজো রব। কোথাও গাড়ি সাজানো হচ্ছে আবার কোথাও ভিয়েনে তৈরি হচ্ছে গরম গরম রসগোল্লা। আর সেই বিয়ে কাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত সোহিনী পর্দার 'কমলা'। অন্যদিকে, আবার নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের ধূম। হাতের থালায় ঘট সাজিয়ে দেবশঙ্কর ‘শ্রীনিবাস’ স্ত্রী কমলাকে নিয়ে পা রাখছে তাঁদের নতুন বাড়িতে। চোখে একরাশ মুগ্ধতা আর বিস্ময়।
তারপর ফের বিয়েবাড়ি সেখানে কমলা শ্রীনিবাসের মেয়ে 'পল্লবী' (দেবাদৃতা) সাজছে বিয়ের সাজে। তাঁকে ঘিরে চলছে নানা মজার আলোচনা। তারপর সেই মেয়ের বিয়ে আর বাবা-মায়ের চোখভরা আনন্দাশ্রু। তারপর আবার সেই গৃহপ্রবেশের মিষ্টি পায়েসের গন্ধে মম বাড়ি। সব মিলিয়ে বেশ উৎসবের মেজাজ। তার মধ্যেই নতুন বাড়িকে সঙ্গে নিয়ে চলছে সেলফি তোলা। কিন্তু সেখান থেকে হঠাৎই উধাও কমলা। শ্রীনিবাসই প্রথমে খেয়াল করে তা। তারপর তাঁকে ডাকতে শুরু করে। আর সেই ডাকেই ঘুম ভেঙে যায় কমলার। আসলে তাঁরা দু'জনেই স্বপ্ন দেখছিল। কমলার চোখ ঘিরে ছিল মেয়ের ধুমধাম করে বিয়ের স্বপ্ন আর শ্রীনিবাসের স্বপ্ন জুড়ে শুধুই 'কমাল নিবাস'। তার মধ্যেই বাড়িতে কারেন্ট চলে যায়, বিল দিতে না পারার জন্য। কিন্তু তাতে ভালোবাসা বা মুখের হাসিতে কোনও ভাটা নেই। অল্প সম্বলে তাদের সেই স্বপ্ন কি পূরণ হবে? সেই উত্তরই মিলবে জি বাংলার এই নতুন মেগায়। তবে কবে থেকে এই মেগা সম্প্রচারিত হবে তা অবশ্য এখনও চ্যানেলের পক্ষ থেকে সামনে আনা হয়নি।