Tanusree Goswami: স্বামীর ব্রেন টিউমার! তনুশ্রীর জীবনে আচমকাই বিপর্যয়, হাল ছাড়েননি অভিনেত্রী

Tanusree Goswami: স্বামীর ব্রেন টিউমার! তনুশ্রীর জীবনে আচমকাই বিপর্যয়, হাল ছাড়েননি অভিনেত্রী
Tanusree Goswami: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে গায়েব তনুশ্রী। হঠাৎ কী হল তাঁর? এতদিনে ভয়ঙ্কর সত্যি সামনে আনলেন অভিনেত্রী।
পর্দার আড়ালে এক নিঃশব্দ লড়াই লড়ছিলেন অভিনেত্রী তনুশ্রী গোস্বামী। তাঁকে শেষবার দর্শক দেখেছিলেন ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকে। তারপর হঠাৎ করেই গায়েব সকলের প্রিয় টিজে (এই নামেই তাঁকে চেনে টেলিপাড়া)। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নিয়েছিলেন, ব্য়ক্তিগত কারণে। তবে বিস্তারিত কিছু জানাননি। কেন এই হঠাৎ অন্তর্ধান? আম অর্পিতাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই যন্ত্রণাদায়ক সময়ের কথা তুলে ধরলেন অভিনেত্রী।
আচমকা ব্রেন টিউমার ধরা পড়া:
তনুশ্রী জানান, হঠাৎ করেই তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরীক্ষায় ধরা পড়ে তাঁর ‘ব্রেন টিউমার’ ফিরে এসেছে। এর আগেও একবার তাঁর এই সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু পুনরায় তা ফিরে আসবে— এটা ছিল তাঁদের কল্পনার বাইরে। স্বামীর অসুস্থতা এবং অস্ত্রোপচার নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ চরম উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে অভিনেত্রীর। তবে এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন তনুশ্রী।
সফল অস্ত্রোপচার ও বর্তমান অবস্থা:
তবে এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তনুশ্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানিয়েছেন যে, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং তাঁর স্বামীকে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি এখন বিপন্মুক্ত। তনুশ্রীর স্বামী জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘পরশপাথর’-এর একজন বাদ্যশিল্পী। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীরা।
পেশাগত লড়াই ও কাজে ফেরা:
ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের পাশাপাশি তনুশ্রীকে পেশাগত অনিশ্চয়তারও মোকাবিলা করতে হয়েছে। মাঝে প্রায় দুই মাস তাঁর হাতে কোনও কাজ ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক সিনিয়র অভিনেতাই নিয়মিত কাজ পান না, সেখানে আমার দু’মাস বসে থাকাটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার।’ তবে তিনি সুখবর দিয়েছেন যে, খুব শীঘ্রই একটি নতুন ধারাবাহিকের মাধ্যমে কাজে ফিরছেন তিনি।
সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে:
মানসিক যন্ত্রণার কারণে এই কদিন তিনি সমাজমাধ্যম থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। এখন পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ায় তিনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছেন।