‘বাপ একজনই হয়…’,ছেলের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন, জড়ানো হল শানুকে! তানিয়া ভক্তদের উপর খচে বোম কুনিকা

‘বাপ একজনই হয়…’,ছেলের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন, জড়ানো হল শানুকে! তানিয়া ভক্তদের উপর খচে বোম কুনিকা
তানিয়া মিত্তলের ভক্তদের সঙ্গে কুনিক্কা সদানন্দের তর্কে জড়িয়ে পড়ার পর চরম পর্যায়ের কাদা ছোঁড়াছুড়ি! অভিনেত্রীর ছেলের পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে ফুঁসে উঠলেন অভিনেত্রী।
সমাজমাধ্যমে ট্রোলিং এখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু যখন তা ব্যক্তিগত জীবন বা পরিবারের দিকে আঙুল তোলে, তখন তারকারাও আর চুপ থাকেন না। সম্প্রতি অভিনেত্রী তানিয়া মিত্তলের এক অনুরাগী দাবি করেন যে, কুনিকা সদানন্দের ছেলেকে নাকি হুবহু গায়ক কুমার শানুর মতো দেখতে! আর এই মন্তব্যে কার্যত মেজাজ হারালেন বিগ বস প্রতিযোগী। চুপ থাকেননি কুনিকা, পাল্টা জবাবে রীতিমতো তুলোধোনা করেছেন ওই নেটিজেনকে।
যেখান থেকে বিতর্কের শুরু
কুনিকা এবং কুমার শানুর প্রেমের কথা ইন্ডাস্ট্রিতে কারও অজানা নয়। লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন দুজনে। সেই প্রেমের কথা জাতীয় টেলিভিশনে নিজের মুখেই বলেছেন কুনিকা। কিন্তু অভিনেত্রীর ছেলের পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই গর্জে উঠলেন কুনিকা। ওই নেটিজেন দাবি করেন, কুনিকার ছেলের চোখের গড়ন বা হাসি নাকি কুমার শানুর আদলে তৈরি।
কুনিকার কড়া জবাব
এই ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণে মেজাজ হারিয়ে কুনিকা সপাটে জবাব দিয়েছেন। তিনি সাফ জানান: মানুষের চেহারা অন্য কারও মতো হতেই পারে, তার মানে এই নয় যে তাঁদের মধ্যে অন্য কোনও সম্পর্ক আছে। কোনও মহিলার চরিত্র বা তাঁর সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রকাশ্যে এমন কুরুচিকর মন্তব্য করা অত্যন্ত নিচ মানসিকতার পরিচয়। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারোর নাক গলানোর প্রয়োজন নেই।
কুনিকা লিখেছেন, ‘এবার সবকিছু হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার পরিবারের সদস্যদের তো জড়ানো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে এমন একজনকে (কুমার শানু) টানা হচ্ছে যাঁর ‘পার্সোনালিটি রাইটস’ বা ব্যক্তিত্বের অধিকার রয়েছে। এই সব নর্দমার কিটদের আমি এভাবে ছেড়ে দেব না।’
নীরব কুমার শানু
বিষয়টি নিয়ে কুমার শানুর পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে কুনিকার এই সাহসী অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছেন তাঁর অনুরাগীদের একাংশ। তাঁদের মতে, একজন শিল্পীর পারিবারিক জীবনকে এভাবে ট্রোল করা কেবল অনভিপ্রেত নয়, বরং আইনত দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।
কুনিকার এই ‘ফাইট ব্যাক’ মুড বুঝিয়ে দিল যে, পর্দার খলনায়িকা (অধিকাংশ ছবিতে তিনি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছেন) বাস্তবে নিজের মর্যাদা রক্ষায় ঠিক কতটা আপসহীন।
সোশাল মিডিয়ার দেওয়ালে কেউ লিখেছেন, ‘,ওর অনেকগুলো বাপ (bohut saare baap he)।’ কুনিকা সদানন্দের ছেলের ছবি ঘিরে এমন কুরুচিকর এবং ব্যক্তিগত আক্রমণে স্তম্ভিত নেটিজেনদের একাংশ। কিন্তু কুনিকা চুপ থাকার পাত্রী নন। এমন নোংরা মন্তব্যের জবাবে তিনি যা লিখলেন, তাতে ট্রোলারদের মুখে যেন সপাটে চড় পড়ল।
ট্রোলারকে পাল্টা আক্রমণ করে কুনিকা সোজাসুজি লিখেছেন, ‘একটু বিজ্ঞান পড়ে নাও বাছা, টুইটারে সময় নষ্ট করো না। বাপ একজনই হয়। আর সেই বাবা কে, সেটা মা ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনও মায়ের সোনামণির জানার ক্ষমতা নেই।’
কুনিকার এক ভক্ত এমনকি তানিয়ার ভক্তদের এক্স-এ তার অপমানজনক নাম ডাকার স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন। পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় বিগ বস প্রতিযোগী লিখেছেন, ;সত্যিই দুঃখজনক এবং বিরক্তিকর। যারা পরিবারকে টার্গেট করে এবং মুখে আনা যায় না, এমন অযোগ্য় মন্তব্য করে তারা কাপুরুষ'।
কুমার শানুর সাথে ছয় বছরের লিভ ইন সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন কুনিকা নিজে। তিনি দাবি করেছিলেন যে গায়কের পরিবার এবং সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে তারা এটি গোপন রেখেছিলেন। সিদ্ধার্থ কাননের পডকাস্টে কুনিকা বলেন, ‘আমি তার স্ত্রীর মতো ছিলাম এবং তাকে আমার স্বামী মনে করতাম। মনে হচ্ছিল শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মতো সম্পর্ক।’ যদিও কুমার শানুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক টেকেনি। পরে অভয় কোঠারি এবং তারপরে বিনয় লালের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অভিনেত্রী। তার দুই ছেলে আরিহন্ত ও আয়ান।