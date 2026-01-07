Edit Profile
crown
    'আমি কারও ক্লোন হতে আসিনি... ', বলিউডে নিজের যাত্রা নিয়ে কী বললেন তাপসী?

    হিন্দুস্তান টাইমস-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে, অভিনেত্রী তাপসী পান্নু একজন 'আউটসাইডার' হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর যাত্রার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং কীভাবে তাঁর চ্যালেঞ্জগুলি পরিবর্তিত হয়েছে।

    Published on: Jan 07, 2026 10:11 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    যেকোনো কর্মস্থলে বিশেষ করে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে একজন বহিরাগত হয়ে নিজের জায়গা তৈরি করা সত্যি একটি কঠিনতম ব্যাপার। ইন্ডাস্ট্রিতে একজন বহিরাগত হয়েও নিজেকে প্রমাণ করেছেন তাপসী পান্নু। প্রায় ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি একের পর এক দুর্দান্ত সিনেমা উপহার দিয়েছেন সকলকে। কিন্তু এই যাত্রাপথ কি এতটাই সহজ ছিল?

    বলিউডে নিজের যাত্রা নিয়ে কী বললেন তাপসী? (Instagram)
    সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলিউডের যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় অভিনেত্রী বলেন, এই যাত্রাপথ কখনোই সহজ হবে না তবে তুমি যদি চাও যেটা কেউ কখনো পায়নি তাহলে তোমাকে এমন কিছু করতে হবে যা কেউ কখনো করেনি। আমাকে এইটুকু মাথায় রাখতে হবে যে আমার কাজ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাই আমি যাই করি না কেন জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সেটা মেনে নিতে সক্ষম হওয়া উচিত।

    আরও পড়ুন: 'ছেলের জন্য কিছু বলিনি... ', সত্যিই কী আলাদা হয়ে গেল জয়জিৎ-শ্রেয়ার পথ?

    অভিনেত্রী আরো বলেন, আমি এখানে কারও ক্লোন হতে আসিনি। আমি সারা জীবন কাউকে কপি করে যেতে পারবো না। প্রত্যেকেই নিজের অনন্য কণ্ঠস্বর এবং উপস্থিতি নিয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে তাই সেই অকৃত্রিম ব্যাপারটি খুঁজে বার করা উচিত তবেই মানুষের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারবেন আপনি।

    নিজের চরিত্র তিনি কিভাবে বাছাই করেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি দক্ষিণ ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রিতে আমার নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম এবং আমি প্রায় সব অফার নিয়ে নিতাম কিন্তু পরে বুঝেছিলাম এটা সঠিক রাস্তা নয়। ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে গেলে অসফলতা থাকবেই কিন্তু তাতে হেরে গেলে চলবে না।

    আরও পড়ুন: ‘বড়মা আমার নাম গোত্র জানে, আজ তাড়াতাড়ি করুন... ‘,সকলের সুবিধার্থে তড়িঘড়ি পুজো সারলেন ’মানবিক’ দেব

    পিঙ্ক, দ্য গাজি অ্যাটাক, মুল্ক, মনমর্জিয়া , মিশন মঙ্গল, সান্দ কি আঁখ, হাসিন দিলরুবা এবং ডাঙ্কি ছবিতে অভিনয় করে নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছেন তাপসী।মুদাসসার আজিজের ‘খেল খেল মে’ ছবিতে শেষবার দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার , বাণী কাপুর, অ্যামি ভার্ক, আদিত্য শীল, প্রজ্ঞা জয়সওয়াল এবং ফারদিন খান।

