প্রেমিক বীর পাহাড়িয়াকে ‘স্বামী’ বলে সম্বোধন! নায়কের সঙ্গে চুপিসারে বিয়ে সারলেন তারা?

প্রেমিক বীর পাহাড়িয়াকে ‘স্বামী’ বলে সম্বোধন! নায়কের সঙ্গে চুপিসারে বিয়ে সারলেন তারা?
তারকা জুটি তারা সুতারিয়া এবং বীর পাহারিয়ার লাভ লাইফ তাঁদের ভক্তদের কাছে সব সময়ই আগ্রহের বিষয়। তাঁদের ছুটি কাটানোর বিশেষ মুহূর্ত থেকে শুরু করে রেড কার্পেটে সবই ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে। তাঁরা দু'জন চলতি বছরের জুলাইয়ে তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন। আর এর মাঝেই চর্চায় তাঁদের সাম্প্রতিক ভিডিয়ো। এই ভিডিয়োতে তারা বীরকে তার ‘স্বামী’ হিসাবে উল্লেখ করেছে!
ভিডিয়োটি মালদ্বীপের। তারা জন্মদিনের পার্টির সময় এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। ভিডিয়োয় তিনি একটি ঝলমলে পোশাক পরেছিলেন। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে ওরিকেও দেখা গিয়েছে, তিনি তারা ও বীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিনোদনমূলক ভিডিয়োতে, তারা ওরিকে দোষারোপ করে এবং জিজ্ঞাসা করে, ‘তুমি কি আমার স্বামীর সঙ্গে ঘুমিয়েছিলে?' ওরি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বীরের দিকে তাকিয়ে ‘হ্যাঁ’ বলে উত্তর দেয়। তারপরে তারা একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, ‘রাতে কীভাবে ঘুমাবে?’ ওরি উত্তর দেয়, ‘তোমার বরের সঙ্গে’ এবং বীর ইশারায় তা অস্বীকারের সংকেত দেয়! ভিডিয়োটি শেষ হয় তারা ওরির চিৎকারের মধ্যে দিয়ে।
ভিডিয়োটিতে অনেক তারকা কমেন্ট করেন। তাছাড়া অনুরাগীরা তো আছেনই। একজন লেখেন, ‘স্বামী?’ এবং অন্য একজন লিখেছেন, ‘কী? তারা সুতারিয়া বিয়ে করেছে?’ আর একজন তারা এবং জাহ্নবী কাপুরকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন। কারণ বীরের বড় দাদা শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে ডেটিং করছেন। তিনি লিখেছেন, ‘তারা এবং জাহ্নবীকে ছোট জা, বড় জা হিসাবে কল্পনা করলে কেমন লাগবে।’
প্রসঙ্গত, তারা সুতারিয়া এবং বীর পাহারিয়ার সম্পর্ক হঠাৎই চলতি বছরের জুলাইয়ের শুরুতে প্রকাশ্যে আসে। যদিও তার আগে থেকেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তিনি তাঁর একটা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে একটি মন্তব্য করেছিলেন। তারা এপি ধিলনের সঙ্গে তাঁর নতুন মিউজিক ভিডিয়ো থোদি সি দারুর পর্দার পিছনে ছবি শেয়ার করেছিলেন এবং ক্যাপশনে লিখেছিলেন 'তু হি এ চান। মেরি রাত এ তু'। আর এর মন্তব্য বিভাগে, বীর লিখেছেন, ‘আমার’ সঙ্গে একটা রেড হার্ট এবং একটি তারকা ইমোজি দিয়েছিলেন। এর পরে, এই জুটিকে খোলামেলা ভাবে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা প্রকাশ করতে দেখা যায়।
