Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তারার গালে এপি ধিলোঁর চুমু্র জন্য বীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই যা পোস্ট করলেন নায়িকা!

    এপি ধিলনের কনসার্টে গায়ক তারাকে চুমু খেয়েছিলেন। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে এই কারণেই সম্ভবত তাঁর আর বীরের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। তাঁদের এই বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যে, তারা সুতারিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টটি এখন রীতিমতো ভাইরাল।

    Published on: Jan 10, 2026 6:47 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বি-টাউনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া বর্তমানে তাঁর পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয় কারণেই চর্চায় রয়েছেন। সম্প্রতি, তাঁর সঙ্গে বীর পাহাড়িয়ার বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। এপি ধিলনের কনসার্টে গায়ক তারাকে চুমু খেয়েছিলেন। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে এই কারণেই সম্ভবত তাঁর আর বীরের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। তাঁদের এই বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যে, তারা সুতারিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টটি এখন রীতিমতো ভাইরাল।

    বীরের সঙ্গে তারার বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই নায়িকার প্রথম পোস্ট!
    বীরের সঙ্গে তারার বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই নায়িকার প্রথম পোস্ট!

    আরও পড়ুন: কপালে চন্দনের কল্কা, মাথায় শোলার মুকুট, সিঁথি ভর্তি সিঁদুরে কনে বউ অনন্যা! চুপিসারে বিয়ে সারলেন নায়িকা?

    আরও পড়ুন: বোনের গায়ে হলুদে ‘ললিপপ লাগেলু’তে উদ্দাম নাচ কৃতির! নায়িকার ভিডিয়ো ভাইরাল স্যোশাল মিডিয়ায়

    জানেন কী এই ভাইরাল পোস্টটি কি নিয়ে? তাহলে কি বীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কোনো আভাস দিলেন নায়িকা? না না এইসব নয়। আসলে তারা সুতারিয়াকে শীঘ্রই যশের ছবি ‘টক্সিক’ ছবিতে দেখা যাবে। ব্রেকআপের গুঞ্জনের মাঝেই তাই তারা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ‘টক্সিক’ ছবির একটি দৃশ্য শেয়ার করেছেন।

    এই পোস্টে তারা জানিয়েছেন যে, টিজারটি মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মে ২০ কোটি ভিউ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পোস্টারে যশকে রাইফেল ধরে থাকতে দেখা গিয়েছে। তারার পোস্টটি ব্যাপক ভাবে ঝড় তুলেছে তা বলাই বাহুল্য। মজার বিষয় হল, বীর পাহাড়িয়া এই পোস্টারে কোনও মন্তব্য করেননি। ছবিটি চলতি বছরের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    আরও পড়ুন: 'ভুল পথ বেছে নিয়েছিলাম, ...', সুস্থ হতেই ‘আত্মহত্যা বিতর্কে’ মুখ খুললেন দেবলীনা

    আরও পড়ুন: ভিড়ে ঠাসা জনতার মধ্যে আটকে অমিতাভ, সামান্থা, বিজয়ের পর এবার হেনস্থার শিকার বিগ বি

    তারার স্টোরি
    তারার স্টোরি

    প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে, গায়ক এপি ধিলোঁর মুম্বইতে একটি কনসার্ট ছিল। সেখানে তারা সুতারিয়া এবং বীর পাহাড়িয়াও উপস্থিত ছিলেন। তারা সুতারিয়াকে এপি ধিলোঁর সঙ্গে মঞ্চে গিয়ে তাঁর গানে গলা মেলাতে দেখা গিয়েছিল। এই সময় দু'জনকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি তারাকে চুমুও খেয়েছিলেন। তারপর বীরের প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায় যে বীর একদমই এই সব পছন্দ করেননি। ফলস্বরূপ, তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

    News/Entertainment/তারার গালে এপি ধিলোঁর চুমু্র জন্য বীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই যা পোস্ট করলেন নায়িকা!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes