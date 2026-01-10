তারার গালে এপি ধিলোঁর চুমু্র জন্য বীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই যা পোস্ট করলেন নায়িকা!

তারার গালে এপি ধিলোঁর চুমু্র জন্য বীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই যা পোস্ট করলেন নায়িকা!
বি-টাউনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া বর্তমানে তাঁর পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয় কারণেই চর্চায় রয়েছেন। সম্প্রতি, তাঁর সঙ্গে বীর পাহাড়িয়ার বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। এপি ধিলনের কনসার্টে গায়ক তারাকে চুমু খেয়েছিলেন। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে এই কারণেই সম্ভবত তাঁর আর বীরের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। তাঁদের এই বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যে, তারা সুতারিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টটি এখন রীতিমতো ভাইরাল।
জানেন কী এই ভাইরাল পোস্টটি কি নিয়ে? তাহলে কি বীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কোনো আভাস দিলেন নায়িকা? না না এইসব নয়। আসলে তারা সুতারিয়াকে শীঘ্রই যশের ছবি ‘টক্সিক’ ছবিতে দেখা যাবে। ব্রেকআপের গুঞ্জনের মাঝেই তাই তারা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ‘টক্সিক’ ছবির একটি দৃশ্য শেয়ার করেছেন।
এই পোস্টে তারা জানিয়েছেন যে, টিজারটি মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মে ২০ কোটি ভিউ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পোস্টারে যশকে রাইফেল ধরে থাকতে দেখা গিয়েছে। তারার পোস্টটি ব্যাপক ভাবে ঝড় তুলেছে তা বলাই বাহুল্য। মজার বিষয় হল, বীর পাহাড়িয়া এই পোস্টারে কোনও মন্তব্য করেননি। ছবিটি চলতি বছরের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে, গায়ক এপি ধিলোঁর মুম্বইতে একটি কনসার্ট ছিল। সেখানে তারা সুতারিয়া এবং বীর পাহাড়িয়াও উপস্থিত ছিলেন। তারা সুতারিয়াকে এপি ধিলোঁর সঙ্গে মঞ্চে গিয়ে তাঁর গানে গলা মেলাতে দেখা গিয়েছিল। এই সময় দু'জনকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি তারাকে চুমুও খেয়েছিলেন। তারপর বীরের প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায় যে বীর একদমই এই সব পছন্দ করেননি। ফলস্বরূপ, তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন আরও জোরালো হয়ে ওঠে।
