Guess Who: বরের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচিয়েছে সদ্য ছেলের মা হয়েছেন, চিনলেন টেলিপাড়ার এই খলনায়িকাকে

গোলগাল মুখ, মাথায় ফুলের মুকুট আর সারা গায়ে গয়না— রাজকীয় সাজে সিংহাসনে বসে আছে একরত্তি। পাশে দাঁড়িয়ে খুদে বড় দাদা। আর ঠিক ৩০ বছর পর সেই একই মুহূর্ত ধরা পড়ল ফ্রেমবন্দি হয়ে। পরনে সাদা-লাল পাড় শাড়ি, লম্বা খোলা চুল আর মুখে সেই এক অমলিন হাসি। চিনতে পারছেন এই টলি-অভিনেত্রীকে? ১০ মাস আগে দ্বিতীয়বার মা হয়েছেন অভিনেত্রী। বরের সঙ্গে একটা সময় দূরত্বের কথা নিজের মুখেই জানিয়েছিলেন। তবে সে সব অতীত! সব দূরত্ব ঘুচিয়ে এখন দুজনের মাখামাখি দেখবার মতো।
৩০ বছরের নস্টালজিয়া:
ইনি আর কেউ নন, টলিপাড়ার পরিচিত মুখ মানসী সেনগুপ্ত। সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি কোলাজ ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। যেখানে বাম দিকে রয়েছে তাঁর বর্তমান সময়ের ছবি এবং ডান দিকে ঠিক ৩০ বছর আগের এক শৈশব স্মৃতি। ৩০ বছর আগে যে ভঙ্গিতে মা ও দাদার সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন তিনি, ঠিক সেই মুহূর্তটিই আবার রিক্রিয়েট (Recreate) করলেন মানসী।
কী আছে ছবিতে?
পুরনো ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সিংহাসনের মতো একটি চেয়ারে বসে আছেন ছোট্ট মানসী। পাশে তাঁর দাদা এবং মায়ের হাতের পরশ। ঠিক ৩০ বছর বাদেও সেই একই সমীকরণ। অভিনেত্রী এখন পরিণত, কিন্তু মা ও দাদার প্রতি ভালোবাসা আজও সেই শৈশবের মতোই অটুট। সাদা অর্গানজা শাড়ি আর লাল স্লিভলেস ব্লাউজে মানসীকে যেমন স্নিগ্ধ লাগছে, তেমনই বয়সের ছাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁর মায়ের হাসিতে ধরা পড়েছে প্রশান্তি।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া:
ছবিটি শেয়ার হওয়া মাত্রই লাইক আর কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। অনুরাগীরা লিখছেন, ‘৩০ বছর কেটে গেলেও আপনার হাসিটা কিন্তু একদম একই রয়ে গিয়েছে।’ কেউ আবার লিখেছেন, "দাদা ও মায়ের সঙ্গে এমন স্মৃতি রিক্রিয়েট করা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।"
বর্তমানে মানসী ছোট পর্দায় নিজের অভিনয়ের জাদুতে দর্শকদের মন জয় করছেন। তবে গ্ল্যামার দুনিয়ার এই ব্যস্ততার মাঝেও শিকড়কে যে তিনি ভোলেননি, এই ছবিই তার সবথেকে বড় প্রমাণ। এই মুহূর্তে জি বাংলার তারে ধরি ধরি মনে করি মেগাতে দেখা যাচ্ছে মানসীকে।
