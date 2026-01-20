'শাহরুখ সলমনকে দেখুন তো... ', এ আর রহমানের বক্তব্যের সমালোচনা করে কী বললেন তসলিমা?
কিছুদিন আগেই অন্যতম সুপরিচিত সংগীত শিল্পী এ আর রহমান হঠাৎ করেই দাবি করেন, গত ৯ বছর ধরে তিনি বলিউডে তেমন ভাবে কাজ পাচ্ছেন না শুধুমাত্র তিনি মুসলিম বলে। রহমানের এই কথা শুনে রীতিমতো উত্তাল হয়েছে গোটা বলিউড সহ সোশ্যাল মিডিয়া।
তসলিমা X হ্যান্ডেলে রহমানের সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের সমালোচনা করে লেখেন, ‘এ আর রহমান একজন মুসলিম এবং ভারতের ভীষণভাবে বিখ্যাত। আমি যতদূর শুনেছি ওঁর পারিশ্রমিক অন্য শিল্পীদের থেকে অনেক বেশি। তিনি সম্ভবত ভারতের সবথেকে ধনী সঙ্গীতশিল্পী। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি অভিযোগ করেন যে একজন মুসলিম বলে তিনি বলিউডে কাজ পাচ্ছেন না।’
লেখিকা আরও লেখেন, ‘শাহরুখ খান কিন্তু এখনও বলিউডের বাদশা। এছাড়াও সলমন খান থেকে শুরু করে আমির খান সকলেই। রয়েছেন জাবেদ আখতার এবং শাবানা আজমি সহ বহু তারকা রয়েছেন, যারা মুসলিম হলেও সবাই সুপারস্টার। বিখ্যাত এবং ধনী ব্যক্তিরা কখনওই কোন সমস্যার সম্মুখীন হন না, সেটা তারা যে ধর্মের বা বর্ণের বা যে সম্প্রদায়ের মানুষ হোক না কেন। সমস্যা হয় আমার মতো দরিদ্র মানুষের।’
নিজের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তসলিমা বলেন, ‘আমি একজন কট্টর নাস্তিক কিন্তু আমার নামের কারণে আমাকে একজন মুসলিম বলে ধরে নেওয়া হয়। যারা মুসলিম বিরোধী, তারা কে নাস্তিক বা কে বিশ্বাসী তাতে পরোয়া করে না। কেউ এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিতে চায় না। আমি যখন হাসপাতালে যাই তখন আমাকে প্রতারণার শিকার হতে হয়। আমাকে মারধর করা হয়। এই সমস্যা কখনওই এ আর রহমানের জীবনে আসেনি।’
তসলিমা সবশেষে লেখেন, ‘এই দেশের নারী পুরুষ সকলেই আমার ভীষণ কাছের মানুষ। এদেশের সংস্কৃতি আমারও সংস্কৃতি। এ আর রহমান হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব মানুষের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র। করুণার পাত্র নয়।’
