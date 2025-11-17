'হাসিনা কেন অপরাধী হবেন?', মুজিব-কন্যার ফাঁসির আদেশ আসতেই ইউনুসকে নিয়ে কী বললেন তসলিমা?

গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন সেখানকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরেই বাংলাদেশে পুনর্গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল। হাসিনার সরকারের দ্বারা তৈরি করা ট্রাইব্যুনালেই শুরু হয় সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা।
প্রায় ১ বছরের বেশি সময় ধরে হাসিনার বিরুদ্ধে ৫৮৬টি মামলা চলছিল যার বিচার প্রক্রিয়া শেষ হল আজ অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর ২০২৫ -এ। সোমবার হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল। যদিও হাসিনা একা নন, বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জ্মান খান এবং বাংলাদেশের পুলিশের প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনও রয়েছেন অভিযুক্তের তালিকায়।
প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের অত্যাচার করা থেকে শুরু করে একাধিক বাংলাদেশীকে পুড়িয়ে হত্যা করার পর্যন্ত, হাসিনার বিরুদ্ধে করা মোট পাঁচটি অভিযোগের ভিত্তিতে চলে এই মামলা। মৃত্যুদন্ডের আদেশ শোনামাত্রই গোটা বাংলাদেশকে ঢেকে ফেলা হয় নিরাপত্তার চাদরে।
হাসিনার মৃত্যুদন্ডের কথা ঘোষণা হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেন তসলিমা নাসরিন। তিনি লেখেন, ‘হাসিনার যে কাজকে ইউনুস এবং তার জিহাদি বাহিনী অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে, সেই একই কাজ তারা অর্থাৎ ইউনুস এবং তার জিহাদি বাহিনী যখন করছে, তখন সেই কাজকে তারা ন্যায় বলে ঘোষণা করছে।'
লেখিকা আরও লেখেন, ‘কেউ নাশকতামূলক কাজ করলে তাকে গুলি করা নির্দেশ দিয়েছে বর্তমান সরকার। হাসিনা যদি একই নির্দেশ দিয়ে থাকেন, গত বছরের জুলাই মাসে তাহলে তিনি অপরাধী হবেন কেন? জুলাইয়ের যে সন্ত্রাসীরা নাশকতামূলক কাজ করেছে, মেট্রোয় আগুন দিয়েছে, স্নাইপার দিয়ে মানুষ মেরেছে, পুলিশ জবাই করেছে, তাদের বিচার কেন হবে না? বিচারের নামে প্রহসন কবে বন্ধ করবে বাংলাদেশ?’
তসলিমার এই পোস্টে কমেন্ট করে অনেকেই নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড যে অনেককে হতাশ করে যে তা কমেন্ট বক্স দেখেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের নতুন সরকার নিয়েও যে কেউ আশাবাদী নন সেই ভাবে, সেটাও স্পষ্ট বোঝা যায় কমেন্ট বক্স ঘাটলে। যে শেখ হাসিনার জন্য একদিন দেশ ছাড়তে হয়েছিল, আজ তাঁর ফাঁসির আদেশ শুনে তসলিমার এহেন পোস্ট দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন।
প্রসঙ্গত, রায় ঘোষণা হওয়ার পর হাসিনা একটি বিবৃতিতে দাবি জানিয়েছেন যে তিনি মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রত্যাখ্যান করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছেন তিনি। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার এই রায় আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল বলে দাবি জানিয়েছেন মুজিব কন্যা।