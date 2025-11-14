'যা ঘটছে তা লজ্জার,... ', কোন প্রসঙ্গে ফুঁসে উঠলেন তথাগত?

১৪ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ‘দ্যা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’। রুদ্রনীল ঘোষ, সৌরভ দাস অভিনীত এই ছবিটি মুক্তির আগেই এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হল, যার ফলে শুধুমাত্র মুক্তির দিন বদল হল না, আপাতভাবে স্থগিত হয়ে গেল মুক্তির দিন। জয়ব্রত দাস পরিচালিত এই ছবির করুণ পরিস্থিতি হতেই রাগে ফেটে পড়লেন অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায়।
তথাগত একটি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে লেখা, ‘আমাদের ছবি রিলিজ করতে পারলাম না। আমরা এখনো কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।’ ছবিটি পোস্ট করে অভিনেতা লেখেন, ‘যেটা ঘটল তা ভীষণ লজ্জার এবং ভয়ের। সব থেকে বড় কথা এটি একটি ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত।’
নিজের ছবির কথা উল্লেখ করে অভিনেতা লেখেন, ‘আমার প্রথম এক ঘণ্টার ছবি ইউনিকর্ন, যার অধিকাংশটা একা শুট করা। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে এটি নির্মাণ করেছিলাম। এছাড়া ‘ভিলেজ রকস্টার’ সিনেমার পরিচালক রিমা দাস একাই গোটা ছবি বানিয়েছিলেন। একা ছবি তৈরি হয়েছিল ঝিল্লি, দোস্তজি।’
অভিনেতা লেখেন, ‘এই ছবিগুলি শুধুমাত্র মুক্তি পেয়েছিল তা নয়, কলকাতার নিজস্ব ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছিল। এরকম আরো অজস্র উদাহরণ রয়েছে। এইভাবে একা ছবি তৈরি করার অন্যতম কারণ ক্ষমতার অভাব, অর্থের অভাব এবং প্রযোজকের অভাব। মৃত ইন্ডাস্ট্রিতে যদি বিনিয়োগকারী না থাকে তাহলে কি ছবি তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে?’
অভিনেতা আরও লেখেন, ‘একজন পরিচালকের কাছে যদি যথার্থ প্রযোজক এবং অর্থ না থাকে তাহলে সে কি নিজের ভাষার সিনেমা নির্মাণ করবে না? অপেক্ষা করবে নিজস্ব ভাবনার ক্রমশ মৃত্যুর জন্য? সিনেমা তো শিল্প মাধ্যম, কোনও কারখানা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্প বারবার নিজেকে ভেঙেচুরে তৈরি করেছে। নিয়ম কারখানা বা অফিসের জন্য হয় কিন্তু শিল্পের জন্য হয় না।’
সবশেষে তথাগত লেখেন, ‘বাংলা সিনেমার বর্তমান অবস্থা ফেসবুক এবং সাক্সেস পার্টির বাইরে কি যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা জানে। বাংলা সিনেমা ঘটিয়া, এটা বলার জন্য যে সাহসের দরকার সেই সাহস প্রতিদিন আমরা তৈরি হতে দিচ্ছি। যেখানে সিনেমা নির্মাণ গৌণ, মেরুদন্ড বিসর্জন মুখ্য, সেখানে আমি এই ছবির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কলাকুশলীদের কাছে একজন বাংলা সিনেমার পরিচালক হিসেবে বলতে চাই আমি লজ্জিত কিছু না করতে পারার জন্য।’