    'এই আত্মীয়তাটুকু থেকে যাক...', রণজয়ের জন্মদিনে বিশেষ বার্তা দিলেন ‘বিশেষ বন্ধু’ তথাগত

    Mar 22, 2026, 19:18:59 IST
    By Swati Das Banerjee
    বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন রণজয়ের, খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিশেষ দিনটি আরও বিশেষ করে তোলার জন্য সকাল থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন রণজয়ের স্ত্রী শ্যামৌপ্তি। বন্ধুবান্ধব থেকে সহকর্মী সকলেই এই দিনে শুভেচ্ছাবার্তা দিচ্ছেন অভিনেতাকে। কিন্তু এসবের মধ্যেই বিশেষ হয়ে থাকল এক বিশেষ বন্ধুর শুভেচ্ছা বার্তা। তিনি হলেন অভিনেতা তথা পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়।

    রণজয়ের জন্মদিনে বিশেষবার্তা দিলেন তথাগত
    তথাগত এবং রণজয়ের বন্ধুত্ব শুধুমাত্র সিনেমার পরিসরে আটকে নেই, একটা আত্মীয়তার সম্পর্কে পরিণত হয়েছে এই বন্ধুত্ব। তথাগতর বাড়িতেই প্রথম আইবুড়ো ভাত খেয়েছিলেন অভিনেতা। এমনকি বন্ধুর বিয়েতে সকাল থেকেই কোমর বেঁধে সবটা দেখাশোনা করেছিলেন তথাগত।

    বিশেষ বন্ধুর এই বিশেষ দিনে তাই একটি ‘বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা’ দিলেন তথাগত। বন্ধুর গায়ে হলুদের একটি ছবি এবং ‘রাস’ ছবির প্রচারের সময় তোলা একটি ছবি পাশাপাশি পোস্ট করে তথাগত লেখেন, ‘জন্মদিনটা প্রতিবছর আসে। এর মধ্যে একটা একঘেয়ে বিরক্তি আছে। তাই নিয়মিত নতুন করে ছবি তোলা হয় না, নতুন কিছু বলার থাকে না। সবটাই তো প্রত্যাশিত তবে একটা বোকামো থাকে।’

    কী সেই বোকামো? তথাগত কথায় বর্তমান সমাজে সম্পর্ক থেকে যাওয়াটাই একটা বোকামো। যোগাযোগ টিকিয়ে রাখাটা বোকামো। বোকামো সিনেমার মতো বৈষয়িক বিষয়ের বাইরে গিয়ে একটা বন্ধুত্ব থেকে যাওয়া, কোনও স্বার্থ তাগিদ ছাড়াই।

    বার্থডে বয়ের উদ্দেশ্যে তাই তথাগত লেখেন, ‘তোর সঙ্গে এই আত্মীয়তাটুকু থেকে যাক, মানুষ হওয়ার তাগিদে। এই নিষ্ঠুরতায় অকারণে ভালবাসতে পারিস তুই। যতবার জন্মদিন আসবে ততবার যেন মনে থাকে এই সময়ের সব থেকে বড় শক্তি ভালোবাসা। ভালোবাসার শক্তি থাক আজীবন।’

    প্রসঙ্গত, তথাগত পরিচালিত ‘রাস’ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন রণজয়। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায় এবং দেবলীনা কুমার। অভিনয় করেছিলেন অনুসূয়া মজুমদার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুদীপ মুখোপাধ্যায় সহ অনেকে। সিনেমাটি গত বছর ৬ জুন মুক্তি পেয়েছিল বড় পর্দায়।

