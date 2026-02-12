‘আমরা আর কতদিন…’, আলোকবর্ষার তোলা ছবি শেয়ার করে কেন হঠাৎ এমন লিখলেন তথাগত?

‘আমরা আর কতদিন…’, আলোকবর্ষার তোলা ছবি শেয়ার করে কেন হঠাৎ এমন লিখলেন তথাগত?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় মুখ তথাগত মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা হোক বা অভিনয় সব ক্ষেত্রেই দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। তবে তাঁর পেশাগত জীবনের পাশাপাশি মাঝে মাঝেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন উঠে আসে চর্চায়। বর্তমানে তিনি আলোকবর্ষা বসুর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন। কিন্তু আলোকবর্ষা তোলা ছবি ভাগ করে নায়ক লিখলেন, ‘আমরা আর কতদিন হাঁটবো।' হঠাৎ তথাগত কেন এমন লিখলেন? তবে কি আলোকবর্ষার সঙ্গে কোনও সমস্যা হয়েছে তাঁর?
না না তা একেবারেই নয়। আসলে আলোকবর্ষা দেওয়ালে রোদের আলোছায়ার একটা ছবি তোলেন। সেই ছবির মধ্যেই তথাগত খুঁজে পান মানুষের জীবনধারার প্রতিচ্ছ্ববি। তাই নায়ক ছবিটি বৃহস্পতিবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ভাগ করে নিয়ে ক্যাপশনে লেখেন, ‘বিষাদ, এ ছবিটা বিষাদের। বিষাদ যা জীবনজুড়ে এই ছায়াগুলোর মতন আল্পনা কাটছে রোজ। বিচ্ছেদ, শোক, মৃত্যু, শূন্যতার মত। এই যে দেওয়াল, তাতে অনেকটা রোদ্দুর ঢেকে যে ছায়াটা রয়েছে সেই ছায়াটাই অনেকটা জুড়ে আছে, থাকবে। দেওয়ালটার কোনও উপায় নেই, দেওয়ালটা ওখানেই ছিল অনেকদিন, রোদ্দুরটাকে যেমন আটকাতে পারেনি, তেমনই ছায়াটাও নিয়তির মত স্থির, নিশ্চিত।’
তিনি আরও লেখেন, ‘গতকাল রাতে ‘হ্যামলেট’ দেখলাম। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ‘হ্যামলেট’ লেখার বাস্তবিক কারণের কাল্পনিক বিন্যাস। সিনেমার পোস্টার না দিয়ে এ ছবিটা দিলাম, কারন এ ছবিটার অনুভূতি আর সিনেমাটার অভিঘাতে বিশেষ পার্থক্য নেই।বিষাদের অমোঘ নিয়তির দিকে আমরা যে প্রতিদিনই হাঁটি তা নিয়ে কোনও বিবাদ নেই, প্রশ্ন একটাই আমরা আর কতদিন হাঁটব। ছবির সংলাপ ধার করে বলি ’To live with our hearts open. To shut it not in the dark but to turn it to the sun.’ ছবি-ঋণ- আলোকবর্ষা বসু।'
প্রসঙ্গত, তথাগত ও আলোকবর্ষা সম্পর্ক নিয়ে এক সময় নানা চর্চা শুরু হয়েছিল। আসলে তাঁদের বয়সের ফারাক অনেকটাই। তাছাড়াও এর আগে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন অভিনেতা পরিচালক। প্রথমে তিনি অভিনেত্রী কন্যাকুমারীকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। তাঁদের সম্পর্কে ভাঙার পর দেবলীনা দত্তের সঙ্গে বিয়ে করেন।
ভালোবেসেই শুরু হয়েছিল তাঁদের পথচলা। তারপর তাঁদের সম্পর্কেও চিড় ধরে। সেই সময় তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উঠে আসে বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়ের নাম উঠে আসে। তবে পর তথাগত নিজেই জানান তিনি আলোকবর্ষার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন।