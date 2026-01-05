অবশেষে স্বপ্ন হল সত্যি, সৃজিতের ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পেলেন তথাগত
২০১৪ সালে অভিনেতা তথা পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায় ভেবেছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। পরিচালকের ভূমিকায় থাকবেন তিনি এবং সেই ছবিতে অভিনয় করবেন সৃজিত। ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সেই স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিন্তু একেবারে অন্য রূপে।
১২ বছর পর আগে বাইশে শ্রাবণ সিনেমা দেখে তথাগত ভেবেছিলেন, সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি ছবি তৈরি করবেন তিনি। কিন্তু ১২ বছর পার হয়ে গেলেও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি আসার ফলে সেই স্বপ্ন আর সত্যি হয়নি। কিন্তু তথাগত যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন এবার বাস্তবায়িতভাবে একেবারে অন্যরকম ভাবে।
সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যাবে তথাগত মুখোপাধ্যায়কে। ইতিমধ্যেই লুক সেট হয়ে গিয়েছে। এই ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন তথাগত তবে চরিত্রটি ঠিক কি সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে স্বপ্নকে অন্যরকম ভাবে, সত্যি হতে দেখে খুশি তথাগত।
এই বছরের অগষ্ট মাসে সৃজিত মুখোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘পথের দাবী’ অবলম্বনে তিনি তৈরি করতে চলেছেন একটি নতুন ছবি।
ছবিতে অভিনয় করবেন আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, কাঞ্চন মল্লিক, দিব্যাণী মন্ডল, বুদ্ধদেব দাস, মিমি চক্রবর্তী। গত বছরের ২৮ নভেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন সৃজিত যেখানে দেখা যায় একদিকে ব্রিটিশ রাজের মুখ রয়েছে এবং অন্যদিকে রয়েছে একজন দেশীয় প্রতিবাদী মুখ। কিছুটা দূরে একটি অবয়ব দেখা যাচ্ছে যেটি খুব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
