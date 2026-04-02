Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পুরুষোত্তম রাম হিসেবে মন জয় করলেন রণবীর কাপুর! এল রামায়ণের প্রথম পার্টের টিজার

    নীতেশ তিওয়ারির বহুল প্রতীক্ষিত 'রামায়ণ' ছবির প্রথম পর্বের টিজার মুক্তি পেয়েছে। ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর সবার মন জয় করেছেন।  

    Apr 2, 2026, 11:07:15 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রণবীর কাপুর অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ’-এর প্রথম পার্টের টিজার ‘রামা গ্লিম্পস’ অবশেষে প্রকাশ্যে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই টিজারের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন দর্শকরা। মুক্তির পরই তা দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। ছবিতে ভগবান রামের চরিত্রে দেখা যাচ্ছে রণবীর কাপুরকে, এবং এই লুকে তাঁকে একেবারে নিখুঁত বলেই মনে করছেন অনেকে।

    রামায়ণে রণবীর কাপুর
    টিজারে কী আছে

    টিজারের শুরুতেই দেখা যায়, রাক্ষসদের আক্রমণে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। এরপর একটি বার্তা ভেসে ওঠে—যখনই পৃথিবীতে অশান্তি বাড়ে, তখনই মানুষের ডাকে আবির্ভূত হন পুরুষোত্তম রাম। তারপরই দেখা যায় রামের রূপে রণবীর কাপুরকে।

    ভিএফএক্সে মুগ্ধতা

    টিজারে রামের জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তের ঝলক তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, টিজারে কোনও সংলাপ বা গান নেই—শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মাধ্যমে পুরো দৃশ্যপট তৈরি করা হয়েছে। তবুও দর্শকদের চোখ টিজার থেকে সরানো কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ভিএফএক্সের কাজ ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

    তারকাখচিত কাস্ট

    নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবিতে রণবীর কাপুরের পাশাপাশি সীতা চরিত্রে রয়েছেন সাই পল্লবী। লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে, হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং রাবণের ভূমিকায় যশ অভিনয় করেছেন। এছাড়াও রয়েছেন অরুণ গোভিল (দশরথ), রকুল প্রীত সিং (শূর্পণখা), কাজল আগরওয়াল (মন্দোদরী) এবং লারা দত্ত (কৈকেয়ী)।

    দুই ভাগে মুক্তি

    পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি ‘রামায়ণ’ ছবিটিকে দুই ভাগে তৈরি করেছেন। প্রথম অংশ মুক্তি পাবে চলতি বছরের দীপাবলিতে, আর দ্বিতীয় অংশ আসবে আগামী বছরের দীপাবলিতে।

    ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি

    এই ছবিটি ভারতের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা হিসেবে তৈরি হচ্ছে। প্রযোজক নমিত মালহোত্রা জানিয়েছেন, দুই অংশ মিলিয়ে ছবির মোট বাজেট প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, ছবিটি ‘লর্ড অফ দ্য রিংস’-এর মতো বিশাল স্কেলে তৈরি হচ্ছে, যেখানে ক্রিয়েচার ওয়ার্ক ‘অ্যাভাটার’-এর মতো এবং আবেগের দিক থেকে ‘গ্ল্যাডিয়েটর’-এর ছোঁয়া থাকবে।

    শুরুতে দ্বিধায় ছিলেন রণবীর

    রণবীর কাপুর নিজেই জানিয়েছেন, প্রথমে তিনি এই চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি হয়তো এই চরিত্রের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না। তবে পরে জীবনে পরিবর্তন আসে—বিশেষ করে বাবা হওয়ার পর তাঁর ভাবনাচিন্তায় বদল আসে, এবং তখনই তিনি এই চরিত্রটি গ্রহণ করেন।

    চরিত্রের প্রস্তুতি

    এই চরিত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে রণবীর কাপুর রামানন্দ সাগরের ‘রামায়ণ’ দেখেছেন। পাশাপাশি তিনি শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবেও নিজেকে অনেকটাই বদলেছেন।

    আলিয়ার প্রতিক্রিয়া

    টিজার মুক্তির আগেই আলিয়া ভাট রণবীরের কাজের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রণবীর অসাধারণ কাজ করেছেন এবং দর্শকদের কাছে ছবির জন্য ভালোবাসা ও সমর্থন চান।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/পুরুষোত্তম রাম হিসেবে মন জয় করলেন রণবীর কাপুর! এল রামায়ণের প্রথম পার্টের টিজার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes