    Sania Mirza Son: শৈশবেই সাক্ষী মা-বাবার বিচ্ছেদের, ছোট্ট ইজহানকে ইদে কোন পাঠ দিলেন মা সানিয়া?

    টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা বরাবরই তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং পারিবারিক মূল্যবোধের জন্য পরিচিত। সানিয়ার মতে, বর্তমান যুগে সব থেকে জরুরি গুণ হলো ‘কৃতজ্ঞতা’। সাত বছরের ছেলেকে সেই পাঠই দিচ্ছেন টেনিস সুন্দরী।

    Mar 21, 2026, 20:10:36 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ইদ মানেই আনন্দ, নতুন পোশাক আর উৎসবের আমেজ। কিন্তু সানিয়া মির্জার কাছে এই উৎসবের গভীরতা আরও অনেক বেশি। ভারতের টেনিস আইকন সানিয়া মির্জা তাঁর ছেলে ইজহানের মধ্যে এমন কিছু মূল্যবোধ গড়ে তুলতে চাইছেন, যা তাকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। এবারের ইদে সানিয়ার মূল মন্ত্র— ‘বি গ্রেটফুল’ (Be Grateful) অর্থাৎ কৃতজ্ঞ থাকা।

    শৈশবেই সাক্ষী মা-বাবার বিচ্ছেদের, ছোট্ট ইজহানকে ইদে কোন পাঠ দিলেন মা সানিয়া? (Photo: Instagram/ mirzasaniar)
    কৃতজ্ঞতার পাঠ

    সানিয়া জানান, তিনি চান ইজহান বুঝুক জীবনের ছোট ছোট প্রাপ্তিগুলো কতটা মূল্যবান। তাঁর কথায়, ‘আমি আমার ছেলেকে এই শিক্ষাই দিচ্ছি যে, যা আমাদের আছে তার জন্য সব সময় স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। পৃথিবীটা এখন খুব দ্রুত বদলাচ্ছে, তাই নিজের শিকড় এবং বিনয় ধরে রাখাটা সবথেকে জরুরি।’ সানিয়া বিশ্বাস করেন, কৃতজ্ঞতা মানুষের মনে শান্তি আনে এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখায়।

    ইজহানের সঙ্গে ইদের আমেজ

    সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ছবি ও বার্তায় দেখা গেছে, সানিয়া ও ইজহান দুজনেই সাবেকি পোশাকে ইদের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন। মা ও ছেলের এই মিষ্টি রসায়ন সবসময়ই নেটিজেনদের প্রিয়। সানিয়া বলেন, ‘ইজহান এখন বড় হচ্ছে, ও বুঝতে শিখছে ত্যাগের মহিমা আর পরিবারের গুরুত্ব। ইদ মানে শুধু উৎসব নয়, ইদ মানে হলো ভাগ করে নেওয়া এবং আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা।’

    একজন লড়াকু মা

    পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নেওয়ার পর সানিয়া এখন তাঁর সবটুকু সময় দিচ্ছেন ইজহানকে। বিচ্ছেদ এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা চড়াই-উতরাইয়ের মাঝেও সানিয়া যেভাবে একজন ‘সিঙ্গল মাদার’ হিসেবে ইজহানকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন, তা অনেক নারীর কাছেই এক বড় অনুপ্রেরণা।

    ২০১০ সালে হায়দরাবাদের ধুমধাম করে রূপকথার বিয়ে সেরেছিলেন শোয়েব মালিক ও সানিয়া মির্জা। তাঁদের দাম্পত্যে ফাটলের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল ২০২২ সাল থেকেই। তবে ২০২৪-এর জানুয়ারিতে শোয়েব মালিকের তৃতীয় বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সব ধোঁয়াশা পরিষ্কার হয়ে যায়।

    বিচ্ছেদের ধরণ: ‘খুলা’

    সানিয়া মির্জার বাবা ইমরান মির্জা নিশ্চিত করেন যে, তাঁদের বিচ্ছেদ সাধারণ ডিভোর্স নয়, বরং সানিয়া নিজেই ‘খুলা’ (ইসলামি আইন অনুযায়ী স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চাওয়া) নিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে শোয়েবের পরকীয়া এবং অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জনের কারণেই সানিয়া এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে চর্চা রয়েছে।

    শোয়েবের তৃতীয় বিয়ে ও সানিয়ার প্রতিক্রিয়া

    শোয়েব মালিক পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিতেই নেটপাড়া উত্তাল হয়ে ওঠে। নেটিজেনদের বড় একটি অংশ সানিয়ার প্রতি সমবেদনা জানান। তবে সানিয়া কোনো কাদা ছোড়াছুড়ি না করে অত্যন্ত মার্জিতভাবে একটি পোস্টের মাধ্যমে জানান, ‘বিচ্ছেদ কঠিন, কিন্তু শান্তি খোঁজাটা তার থেকেও বেশি জরুরি।’

    সন্তান ইজহানের ভবিষ্যৎ

    সানিয়া ও শোয়েবের একমাত্র পুত্র সন্তান ইজহান মির্জা মালিক বর্তমানে মা সানিয়ার সঙ্গেই থাকে। সানিয়া জানিয়েছেন, বিচ্ছেদ হলেও ইজহানের প্রতি তাঁর কর্তব্যে কোনো খামতি থাকবে না। শোয়েবও তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং দুজনেই জানিয়েছেন যে ইজহানের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁরা যৌথ অভিভাবকত্ব পালন করবেন।

