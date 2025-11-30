দেখতে দেখতে ২- এ পা শুভশ্রী কন্যার, দাদার হাত ধরে কেক কাটল ইয়ালিনি
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর শুভশ্রীর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিল ইয়ালিনি। ইউভানের জন্মের আড়াই বছরের মধ্যেই জন্ম হয় ছোট্ট রাজকন্যার। দেখতে দেখতে ২ বছরের পদার্পণ করল শুভশ্রী কন্যা। সকাল থেকেই রাজের বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে জোর তোড়জোড়।
শুভশ্রী এখনও কিছু পোস্ট না করলেও রাজ ছোট্ট রাজকন্যার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে করেছেন বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট। প্রথম ছবিতে মেয়ের পায়ে মাথা দিয়ে থাকতে দেখা যায় রাজকে। তারপরের বেশ কয়েকটি ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় মেয়ের সঙ্গে একান্ত সময় কাটাচ্ছেন রাজ। ছবি পোস্ট করে রাজ লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন ইয়া মা।’
জন্মদিনের দিন বেলা গড়াতেই Subhashree Ganguly Fan Club Howrah পেজ থেকে প্রকাশ্যে আসে একটি মিষ্টি ভিডিয়ো যেখানে দেখা যায় একটি গোলাপি রঙের কেক কাটতে ব্যস্ত ছোট্ট ইয়ালিনি। মোমবাতি জ্বালাতেই আনন্দে মাথা নাড়াতে থাকে সে। পিছনে খাটের এক কোণে সাদা জামা পরে দাদা অপেক্ষা করছিল কখন বোন কেক কাটা শুরু করবে।
তবে দাদার থেকে বোন যে একটু বেশি সাহসী তা কিন্তু বোঝা যায় মোমবাতি জ্বালাতেই। মোমবাতি থেকে আগুন বের হতে শুরু করতেই পেছনে বসে থাকা ইউভান ভয়ে জড়োসড় হয়ে যায়। কিন্তু সাহসের সঙ্গে আগুনে ফুঁ দিতে থাকে বার্থডে গার্ল।
কেক কাটার পর্ব শুরু হতেই ইউভান ঝাঁপিয়ে চলে আসে বোনের পাশে। একেবারে দায়িত্ববান দাদার মতো বোনের হাতে হাত রেখে ছুড়ি দিয়ে কেক কাটতে শুরু করে সে। ইয়ালিনির জন্মদিনের এই মিষ্টি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজের মেয়েকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দেন সকলে।
যে কেক কাটার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সেটি যে শুধুমাত্র ট্রেলার সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই মুহূর্তে শুভশ্রীর অনুরাগীরা তাকিয়ে রয়েছেন সন্ধ্যেবেলার গ্র্যান্ড পার্টির দিকে।
প্রসঙ্গত, সময় পেলেই শুভশ্রী দুই সন্তানের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে থাকেন। কখনও আধো আধো বুলিতে ইয়ালিনিকে নিজের নাম বলতে শোনা যায় কখনও আবার রাজের হালিশহরের বাড়িতে দেখা যায় দুই খুদেকে একসঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাতে।
