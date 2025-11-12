স্থগিত ছবি মুক্তির তারিখ, ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন’ আর্টস নিয়ে চিন্তিত রুদ্রনীল-সৌরভ, কী হল আচমকা?

Edit Profile
    আগামী ১৪ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। এই মুহূর্তে ছবির প্রচার নিয়ে ব্যস্ত ছবির প্রত্যেক কলাকুশলী। কিন্তু তার মধ্যেই শুনতে পাওয়া গেল একটি খারাপ খবর। আপাতত ছবির তারিখ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে, ছবিটি আদৌ মুক্তি পাবে কিনা তাও জানা নেই। 

    Published on: Nov 12, 2025 6:51 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আগামী ১৪ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’। এই মুহূর্তে ছবির প্রচার নিয়ে ব্যস্ত ছবির প্রত্যেক কলাকুশলী। কিন্তু তার মধ্যেই শুনতে পাওয়া গেল একটি খারাপ খবর। আপাতত ছবির তারিখ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে, ছবিটি আদৌ মুক্তি পাবে কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু কী এমন হল? কোন সমস্যায় পড়লেন পরিচালক জয়ব্রত দাস?

    ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন’ আর্টস নিয়ে চিন্তিত রুদ্রনীল-সৌরভ

    শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ২০২১ সালে ২৫ লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে তৈরি এই ছবিটি তৈরি করেছিলেন এসআরএফটিআই-এর ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু ফেডারেশনের অনুমতি না নিয়ে ছবিটি তৈরি হয়েছে বলে, ছবির মুক্তি আটকে দেয় ফেডারেশন।

    ছবির মুক্তি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় গলায় উৎকণ্ঠা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকাকে জয়ব্রত বলেন, ‘আমি কিছুই জানতাম না। এরকম হবে ভাবতে পারিনি। ফিল্ম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে একটি ছবি তৈরি করে। ছবি বানাতে গেলে যে ফেডারেশনের অনুমতি নিতে হয় সেটা জানি না। ভীষণ চিন্তায় রয়েছি।’

    এই প্রসঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, ‘ছবি মুক্তি নিয়ে জটিলতা রয়েছে সেটা জানি কিন্তু ফেডারেশন ঠিক কোন বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে সেটা বুঝতে পারছি না। গিল্ডের কাউকে নিয়ে ছবি না করার ব্যাপারটা কিন্তু আগেও হয়েছে। ‘দোস্তজি’, ‘ঝিল্লি’ সহ এরকম আরও ছবি রয়েছে যেগুলি পুরস্কৃত হয়েছে।’

    রুদ্রনীল আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় দু পক্ষ বসে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া উচিত। যদি কিছু জরিমানা দিতে হয় সেটাও দিতে আমরা রাজি আছি। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা টাকা তুলে ছবিটা তৈরি করেছে তাই আমার মনে হয় ফেডারেশন এত কড়া না হলেও পারত।’

    ছবির অন্যতম অভিনেতা সৌরভ দাস ব্যাপারটি নিয়ে তেমন অবগত নন। তিনি বলেন, ‘অভিনেতা হিসেবে যা কাজ সেটা আমি করেছি। একটি ছবির সব বিভাগে আমি মাথা ঘামাই না। আমি যে চরিত্রে অভিনয় করি সেটা কতটা ভালো করে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই দিকে নজর দি। তবে যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা এই ছবিটা তৈরি করেছে তাই আমি কারোর থেকে পারিশ্রমিক নিই নি।’

    সৌরভ আরও বলেন, ‘আমি মনে করি ছবিটা মুক্তি পাওয়া উচিত। সকলে অনেক পরিশ্রম করেছে। তুমি যদি মুক্তি পায় তাহলে অনেক ছেলেমেয়ে এরকম ছবি তৈরি করার সাহস পাবে। যদিও কি নিয়ম ভেঙ্গে ছবি তৈরি হয়েছে সেটা বুঝতে পারছি না এখনও।’

    তবে ছবির পরিবেশক পঙ্কজ লাডিয়া এই বিষয়টি নিয়ে একটি বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন। সব সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন তাঁরা। কিন্তু এরপরেও যদি ছবি না মুক্তি না পায় সে ক্ষেত্রেও কিছু করার থাকবে না বলে জানিয়েছেন তিনি। ছবির অন্যতম প্রযোজক সৌম্য সরকারও জানিয়েছেন ফেডারেশনের সমস্ত নিয়ম মেনেই ছবি তৈরি করা হয়েছে এরপরেও তাদের যদি কিছু শর্ত থাকে সেটাও মেনে নেওয়া হবে।

    এই বিষয়ে ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস এই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তবে যেটুকু জানা গিয়েছে তা হল গিল্ডের একজন লোককে নিয়েও কাজ না করায় আপত্তি জানিয়েছে ফেডারেশন। আগামী দিনে বৈঠকে কতটা সমস্যার সমাধান হয় সেটাই এখন দেখার।

