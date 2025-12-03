বিতর্ক এখন অতীত, বিদেশের মাটিতেও ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর জয়জয়কার! ছবির মুকুটে লাগল নতুন পালক

বিতর্ক এখন অতীত, বিদেশের মাটিতেও ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর জয়জয়কার! ছবির মুকুটে লাগল নতুন পালক
প্রথমে সেন্সর বোর্ডে পাশ হওয়ার জন্য ৫০টির বেশি দৃশ্য বাদ দিতে হয়। তারপর ছবি মুক্তির দিন একাধিক বার ঠিক হয়েও মুক্তি আটকে যায়। কিন্তু ছবি মুক্তির পর থেকেই দারুণ ভাবে সারা ফেলে দেয় এই ছবি। আর এবার বিদেশের মাটিতে ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর জয়জয়কার!
প্রথমে সেন্সর বোর্ডে পাশ হওয়ার জন্য ৫০টির বেশি দৃশ্য বাদ দিতে হয় ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ ছবিটি থেকে। তারপর ছবি মুক্তির দিন একাধিক বার ঠিক হয়েও মুক্তি আটকে যায়। শেষে ফেডারেশনের সঙ্গে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তবে সবটা মিটিয়ে হঠাৎ করেই একদিনের ঘোষণায় ছবি মুক্তি পায়। কিন্তু ছবি মুক্তির পর থেকেই দারুণ ভাবে সারা ফেলে দেয় এই ছবি। আর এবার বিদেশের মাটিতে ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর জয়জয়কার!
প্রিমিয়ার শো ছিল হাউসফুল। রাত বারোটা পর্যন্ত চলা এই স্ক্রিনিংয়ে দর্শক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিটা উপভোগ করেছেন। ক্রেডিট রোল শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় কেউই হল ছাড়েননি। ভাষাগত বাধা থাকার সত্ত্বেও বিদেশি দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ছিল জোরালো— হাসি, করতালি, প্রতিটি মুহূর্তে সাড়া দিয়েছেন তাঁরা।
স্ক্রিনিংয়ের পর থেকেই ছবিটি চমৎকার রিভিউ পাচ্ছে, আর উৎসব কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত শো রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে নির্মাতাদের। তাছাড়াও ছবির নির্মাতারা জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই দুটি আন্তর্জাতিক উৎসব তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এছাড়া বিদেশি ডিস্ট্রিবিউটরদেরও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ছবিটি আন্তর্জাতিক ভাবে রিলিজ করার জন্য।
তাই স্ক্রিনিং শেষে পরিচালক বলেন, ‘ভাষার বাধা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি দর্শক ছবিটা দারুণ ভাবে উপভোগ করেছেন। প্রতিটা মুহূর্তে তাঁরা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। এটাই সিনেমার শক্তি, যা ভাষা আর সংস্কৃতির সীমানা ছাড়িয়ে যায়। এই প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট যে, ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ এই বছরের উৎসবের অন্যতম চমক হয়ে উঠেছে এবং নতুন করে বাংলা স্বাধীন চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ বাড়াচ্ছে।'
