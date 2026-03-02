রবিবারেও বক্সঅফিসে ঝড় তুলল ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’! কত কোটি আয় করল ছবিটি?

বিপুল অমৃতলাল শাহের ছবি ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কেরালা হাইকোর্ট ছবিটিকে সবুজ সংকেত দেয়। প্রথম দিনে বিলম্বিত মুক্তির কারণে কিছু ক্ষতি হলেও এখন এটি ভালোই আয় করছে। তিন দিনে ছবিটি প্রায় ৯ কোটি (প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলার) -এরও বেশি আয় করেছে।
বিপুল অমৃতলাল শাহের ছবি ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির আগেই ছবিটি যথেষ্ট বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কেরালা হাইকোর্ট ছবিটিকে সবুজ সংকেত দেয়। প্রথম দিনে বিলম্বিত মুক্তির কারণে কিছু ক্ষতি হলেও এখন এটি ভালোই আয় করছে। তিন দিনে ছবিটি প্রায় ৯ কোটি (প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলার) -এরও বেশি আয় করেছে।
sacnilk.com এর তথ্য অনুযায়ী, 'দ্য কেরালা স্টোরি ২' প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্রবার ০.৭৫ কোটি আয় করেছে। দ্বিতীয় দিন, শনিবার, ছবিটি ৪.৬৫ কোটি আয় করেছে। তৃতীয় দিনে, আজ রাত ১০টা পর্যন্ত, ছবিটি ৪.৫১ কোটি আয় করেছে। এর ফলে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৯.৯১ কোটি।
'কেরালা স্টোরি ২' হল ২০২৩ সাল মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’-এর সিক্যুয়েল। ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ -এর তুলনায় এই সিক্যুয়েলের ওপেনিং খুব একটা ভালো ছিল না। দ্য কেরালা স্টোরি প্রথম দিনে ৮.০৩ কোটি, দ্বিতীয় দিনে ১১ কোটি এবং তৃতীয় দিনে ১৬.৪ কোটি আয় করেছিল। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ বক্স অফিসে সর্বকালের ব্লকবাস্টার ছিল। ভারতে ছবিটির মোট আয় ছিল ২৮৬.৫ কোটি (মোট)।
‘কেরালা স্টোরি ২’ পরিচালনা করেছেন কামাখ্যা নারায়ণ সিং। ছবিতে অভিনয় করেছেন ঐশ্বরিয়া ওজা, উলকা গুপ্তা, অদিতি ভাটিয়া, পূর্বা পরাগ, সুমিত গেহলাওয়াত, অর্জন সিং, যুক্তম এবং অলকা আমিন। গল্প লিখেছেন বিপুল অমৃতলাল শাহ ও অমরনাথ ঝা।