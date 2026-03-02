Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রবিবারেও বক্সঅফিসে ঝড় তুলল ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’! কত কোটি আয় করল ছবিটি?

    বিপুল অমৃতলাল শাহের ছবি ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কেরালা হাইকোর্ট ছবিটিকে সবুজ সংকেত দেয়। প্রথম দিনে বিলম্বিত মুক্তির কারণে কিছু ক্ষতি হলেও এখন এটি ভালোই আয় করছে। তিন দিনে ছবিটি প্রায় ৯ কোটি (প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলার) -এরও বেশি আয় করেছে।

    Published on: Mar 02, 2026 9:00 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিপুল অমৃতলাল শাহের ছবি ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির আগেই ছবিটি যথেষ্ট বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কেরালা হাইকোর্ট ছবিটিকে সবুজ সংকেত দেয়। প্রথম দিনে বিলম্বিত মুক্তির কারণে কিছু ক্ষতি হলেও এখন এটি ভালোই আয় করছে। তিন দিনে ছবিটি প্রায় ৯ কোটি (প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলার) -এরও বেশি আয় করেছে।

    রবিবারেও বক্সঅফিসে ঝড় তুলল ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’! কত কোটি আয় করল ছবিটি?
    রবিবারেও বক্সঅফিসে ঝড় তুলল ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’! কত কোটি আয় করল ছবিটি?

    আরও পড়ুন: ‘কোয়েলকে চটিচাটা বলা হচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে’, হতাশ বিজেপির রুদ্রনীল

    sacnilk.com এর তথ্য অনুযায়ী, 'দ্য কেরালা স্টোরি ২' প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্রবার ০.৭৫ কোটি আয় করেছে। দ্বিতীয় দিন, শনিবার, ছবিটি ৪.৬৫ কোটি আয় করেছে। তৃতীয় দিনে, আজ রাত ১০টা পর্যন্ত, ছবিটি ৪.৫১ কোটি আয় করেছে। এর ফলে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৯.৯১ কোটি।

    আরও পড়ুন: চেক-বাউন্স মামলায় জেলে গিয়েছিলেন, রাজপালের দাবি তাঁর হাতে নাকি ১,২০০ কোটি টাকার কাজ রয়েছে!

    'কেরালা স্টোরি ২' হল ২০২৩ সাল মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’-এর সিক্যুয়েল। ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ -এর তুলনায় এই সিক্যুয়েলের ওপেনিং খুব একটা ভালো ছিল না। দ্য কেরালা স্টোরি প্রথম দিনে ৮.০৩ কোটি, দ্বিতীয় দিনে ১১ কোটি এবং তৃতীয় দিনে ১৬.৪ কোটি আয় করেছিল। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ বক্স অফিসে সর্বকালের ব্লকবাস্টার ছিল। ভারতে ছবিটির মোট আয় ছিল ২৮৬.৫ কোটি (মোট)।

    আরও পড়ুন: বিয়ের পর ফের জুটি বাঁধলেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি! কোন নতুন কাজের খোঁজ দিলেন তাঁরা?

    ‘কেরালা স্টোরি ২’ পরিচালনা করেছেন কামাখ্যা নারায়ণ সিং। ছবিতে অভিনয় করেছেন ঐশ্বরিয়া ওজা, উলকা গুপ্তা, অদিতি ভাটিয়া, পূর্বা পরাগ, সুমিত গেহলাওয়াত, অর্জন সিং, যুক্তম এবং অলকা আমিন। গল্প লিখেছেন বিপুল অমৃতলাল শাহ ও অমরনাথ ঝা।

    News/Entertainment/রবিবারেও বক্সঅফিসে ঝড় তুলল ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’! কত কোটি আয় করল ছবিটি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes