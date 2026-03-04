Edit Profile
    হিন্দু মেয়েদের জোর করে মুসলিম বানানোর ‘সত্যি’ গল্প! দোলে জোয়ার এল দ্য কেরালা স্টোরি ২-র বক্স অফিসে, ৫ দিনের আয় কত?

    The Kerala Story 2 Box Office: মুক্তির আগে ও পরে বিতর্কে জড়িয়ে থাকা 'দ্য কেরালা স্টোরি 2' ছবিটি সোমবারের পরেও তার আয় হ্রাস পেতে থাকবে বলে মনে করা হয়েছিল, তবে ফলাফলগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত বেরিয়ে এসেছে।

    Published on: Mar 04, 2026 10:36 AM IST
    By Tulika Samadder
    বিপুল অমৃতলাল শাহ-র ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ বর্তমানে বক্স অফিসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। মঙ্গলবার মুক্তির পঞ্চম দিনে ছবিটি প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ব্যবসা করেছে। সোমবার বক্স অফিসে সামান্য পতনের পর, মঙ্গলবার ছবিটির আয় আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ছবির জন্য ইতিবাচক লক্ষণ। শেষ পাওয়া তথ্য অনুসারে, পঞ্চম দিনে ছবিটি ৪ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে, ছবিটির মোট আয় এখন ১৬.৬৫ কোটিতে পৌঁছেছে।

    দ্য কেরালা স্টোরি ২ বক্স অফিস কালেকশন।
    দ্য কেরালা স্টোরি ২ বক্স অফিস কালেকশন।

    দ্য কেরালা স্টোরি ২-এর বক্স অফিস:

    শুক্রবার ছবির শুরুটা ধীর ছিল, প্রথম দিনে মাত্র ০.৭৫ কোটি টাকা আয় করে। যদিও আইনি জটিলতার কারণে বেশ রাতের দিকে ছবি মুক্তি পায়। তবে, শনিবার, ছবিটির আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আয় করেছে ৪.৬৫ কোটি। রবিবারও এই ধারা অব্যাহত ছিল, আয় করে ৪.৭৫ কোটি, যা এর উদ্বোধনী সপ্তাহান্তকে আরও শক্তিশালী করেছে। মুক্তির পর থেকে বিতর্কে জর্জরিত ছবিটির আইএমডিবি রেটিং কম থাকা সত্ত্বেও, মুখের প্রচারণা থেকে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই ছবির প্রথম অংশটি সুপারহিট ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি কি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর শীঘ্রই জানা যাবে।

    মঙ্গলবারের আয় সোমবারের চেয়েও ভালো ছিল

    প্রথম সোমবার সিনেমার জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল। ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’সোমবার ২.৫ কোটি টাকা আয় করে। মঙ্গলবার ব্যবসার অঙ্কে আরও পতন হবে বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু তা হয়নি। বরং দোলে জমিয়ে রোজগার করেছে। সোমবারের চেয়ে বক্স অফিস কালেকশন বেশি। ঘরে তুলেছে ৪ কোটি টাকা। কর্মদিবস হওয়া সত্ত্বেও, ছবিটির আয় প্রায় ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে ছবিটির এখনও সম্ভাবনা রয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তেও পারে।

    দিনআয়
    প্রথম দিন০.৭৫ কোটি
    দ্বিতীয় দিন৪.৬৫ কোটি
    তৃতীয় দিন৪.৭৫ কোটি
    চতুর্থ দিন২.৫ কোটি
    পঞ্চম দিন ৪ কোটি
    মোট আয়১৬.৬৫ কোটি

    ছবিটি কি তার বাজেট পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে?

    ছবিটির মোট বাজেট প্রায় ২৮ কোটি বলে জানা গিয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৬.০৪ কোটি আয়ের সঙ্গে, এটি তার অর্ধেকেরও বেশি ব্যয় পুনরুদ্ধার করেছে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার যদি ছবিটি একই পারফর্মেন্স বজায় রাখে, তবে শীঘ্রই এটি লাভের অঞ্চলে পৌঁছাবে। ছবিটি এখন পর্যন্ত বক্স অফিসে মিশ্র পর্যালোচনা পেয়েছে, কেউ কেউ এটিকে প্রোপাগন্ডা ফিল্ম বলে অভিহিত করেছেন আবার কেউ কেউ এটিকে সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে একটি সাহসী গল্প বলে অভিহিত করেছেন।

